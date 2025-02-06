Февраль – всегда самый критический. В Раде объяснили, ждать ли новый глобальный блэкаут

Ближайшие 30 дней будут очень сложными, говорит Алексей Кучеренко

Слишком нервная реакция НЭК "Укрэнерго" на прогнозы экспертов по выключению света в случае похолодания до -15 С не вызывает уверенности в том, что блекаутов удастся избежать, если температура воздуха существенно снизится.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он объяснил, за счет чего энергетики будут исправлять ситуацию.

— Мне кажется, будут все делать, чтобы никак не трогать население, потому что напряженная очень социальная ситуация, — говорит нардеп. — Если будет дефицит газа — будут "торбить" бизнес, промышленность, бюджет… Тут накладывается дополнительный фактор — военный, ракетный. Ведь одно дело, когда [россияне] бьют по энергетической инфраструктуре, другое — когда по газовой. Как можно эту инфраструктуру вывести одним ударом из строя — вопрос. Мы еще такого не видели, потому что били в основном по хранилищам на западе, но сейчас информация, что они пытаются избивать по месторождениям, по добыче.

Если будет временный провал в добыче газа — на время может возникнуть дефицит и тогда каждые сутки будут составлять свой баланс, очень зависимый от температуры и количества газа в подземных хранилищах. Но сколько газа реально добыто и закачано в ПХГ неизвестно, потому что "Укргаздобыча" и "Укртрансгаз" манипулируют цифрами, объясняет первый заместитель председателя парламентского комитета.

— Я уже никому там не верю, поэтому у меня создается впечатление: даже если будут какие-то проблемы, они не будут носить глобальный характер. Возможны локальные проблемы. Не будет блэкаутов национального масштаба, как в 2022 году. Даже если будет несколько дней с ночными морозами — это все равно не лютая зима. Хотя действительно, для нас февраль — всегда самый критический. Да и первая декада марта, — добавил нардеп.

Он напомнил флешмоб марта 2018 года "Прикрути", поддержанный тогдашним президентом Петром Порошенко, направленный на снижение температуры воздуха в домах и экономию природного газа, которого не хватало даже при транзите голубого топлива и закачанных подземных газохранилищах (после проигрыша в Стокгольмском арбитраже "Газпром" снизил давление в нашей газотранспортной системе. — Ред.), когда удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

— Поэтому не хочу панических настроений, сейчас и так всем хватает психологического давления, — подытожил Алексей Кучеренко.

Напомним, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал "Телеграфу", что в феврале ожидается похолодание, поэтому стабилизационные графики отключений света будут введены снова.