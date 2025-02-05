Житель Днепра отравился опасным "коктейлем": что добавил вместо алкоголя

На вызов прибыли врачи экстренной медицинской помощи

Житель Днепра решил "поэкспериментировать" и выпил вместо алкогольного напитка спиртосодержащий антисептик.

Об этом сообщила в Facebook медработница Соборной подстанции Татьяна Иванеха. В результате 41-летний мужчина почувствовал себя плохо и ему потребовалась медицинская помощь.

На вызов оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи оценили состояние пострадавшего как очень тяжелое, провели реанимационные мероприятия и госпитализировали в профильный стационар.

По словам Иванехи, с целью спасти потерпевшего были предприняты следующие действия:

интубацию (введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей — Ред.);

искусственную вентиляцию легких;

кислород;

ЭКГ — мониторинг.

www.facebook.com/Татьяна Иванеха

"Госпитализировали в стабильном состоянии в профильный стационар", — написала медицинская работница.

Напомним, в декабре 2024 года трое детей погибли из-за отравления неизвестным веществом в Одесской области. В это время их мать занималась своими делами. Тогда погибли две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат.

Также "Телеграф" сообщал, что в Харьковской области случился пожар в психоневрологическом интернате. В результате есть пострадавшие.