Житель Днепра отравился опасным "коктейлем": что добавил вместо алкоголя
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На вызов прибыли врачи экстренной медицинской помощи
Житель Днепра решил "поэкспериментировать" и выпил вместо алкогольного напитка спиртосодержащий антисептик.
Об этом сообщила в Facebook медработница Соборной подстанции Татьяна Иванеха. В результате 41-летний мужчина почувствовал себя плохо и ему потребовалась медицинская помощь.
На вызов оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи оценили состояние пострадавшего как очень тяжелое, провели реанимационные мероприятия и госпитализировали в профильный стационар.
По словам Иванехи, с целью спасти потерпевшего были предприняты следующие действия:
- интубацию (введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей — Ред.);
- искусственную вентиляцию легких;
- кислород;
- ЭКГ — мониторинг.
"Госпитализировали в стабильном состоянии в профильный стационар", — написала медицинская работница.
Напомним, в декабре 2024 года трое детей погибли из-за отравления неизвестным веществом в Одесской области. В это время их мать занималась своими делами. Тогда погибли две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат.
Также "Телеграф" сообщал, что в Харьковской области случился пожар в психоневрологическом интернате. В результате есть пострадавшие.