Встречается с сыном российского олигарха Березовского и поддерживала Украину: что известно о внучке Ельцина Марии Юмашевой

Девушке сейчас 22 года

Первый президент России Борис Ельцин оставил после себя большое наследие. Его потомки выбирают вести по большей части непубличный образ жизни. Однако внучка экс-президента Мария Юмашева пытается заявить о себе миру. Однако она избрала творческий путь, а не политику.

Внучка Ельцина выросла в окружении политической элиты, но избрала для себя путь искусства и самовыражения. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Марии Юмашевой.

Мария Юмашева — что известно

Мария Валентиновна Юмашева родилась 14 апреля 2002 года в Лондоне в семье Валентина Юмашева и Татьяны Дьяченко, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Она пятая внучка Бориса Ельцина.

Девушка родилась в Лондоне. Училась Юмашева в Австрии и по слухам, получила гражданство этой страны. Раньше она занималась спортом и известно, что она владеет несколькими языками.

Сейчас девушке 22 года. Она ведет свою страницу в Instagram, однако выкладывает фотографии не слишком часто. Недавно, в январе этого года, девушка поделилась семейными фото из личного архива по случаю Дня рождения своей мамы Татьяны Юмашевой.

Мария Юмашева находится в отношениях с сыном российского политика Бориса Березовского Глебом. Ранее она встречалась с российским футболистом Федором Смоловым, которому на тот момент было 29 лет, а девушке – 17.

Мария Юмашева и Глеб Березовский

В феврале 2022 года внучка Ельцина поддержала Украину. Девушка выложила фото украинского флага на своей странице в Instagram с короткой подписью "Нет войне". Также девушка показала видео, где видно, что она вышла на протесты против действий Путина на территории нашей страны, в Англии.

Недавно Мария Юмашева провела фотовыставку "Моя бабушка — первая леди" в московском "Ельцин Центре". Она была посвящена супруге Бориса Ельцина Наине. Однако главная героиня выставки на ней не присутствовала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о других внуках Борисе Ельцине. Среди них — представитель "золотой молодежи" и инклюзивный ребенок: