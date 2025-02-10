В Украине массово закрывают школы: в каких областях дети будут учиться онлайн через карантин

Больше всего больных в Черновицкой области

Учебные заведения в разных регионах Украины массово переходят на дистанционный формат из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Более 100 школ Закарпатья уже учатся онлайн, а в Черновицкой области на дистанционное обучение перешли 37 заведений.

Школы закрывают также в Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как стало известно, в Ужгороде от 10 февраля не работают 34 школы. В Закарпатье также закрыли 29 детских садов. Директор образовательного департамента Закарпатской ОВА Марьяна Марусинец объяснила это большим количеством больных детей.

В Хмельницкой области за минувшую неделю заболело более 7200 человек. Среди них больше школьников. Поэтому 30 школ области перешли на онлайн-обучение. В частности, не работают школы в Каменец-Подольском сообществе.

Кроме того, в Черновцах закрыли 31 школу и 6 детских садов. В Герцаевской общине от 10 февраля не будут работать 12 школ – туда перестало ходить большинство учеников по болезни.

В Ровенской области 28 школ учатся онлайн из-за высокой заболеваемости. В Виннице также много больных детей, поэтому часть школ перешла на дистанционку.

Также сообщается, что в городе Черноморск Одесской области все школы и детские сады закрыли до 14 февраля. Так решила местная комиссия по безопасности.

По данным Минздрава, эпидемический порог превышен только в нескольких областях Украины. Больше всего больных в Черновицкой области. В Ивано-Франковской и Львовской области больных значительно меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в Киеве все больше детей болеют гриппом. Власть обратилась к горожанам.