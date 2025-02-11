Инновации для победы: SkyFall открыл лабораторию для студентов КПИ (фото)

Новый шаг в подготовке инженеров для украинского defense tech

Украинская miltech компания SkyFall, в сотрудничестве с КПИ им. Игоря Сикорского открыла лабораторию сигналов и процессов в радиотехнике. Новое учебное пространство оснащено современным оборудованием для проведения практических занятий и радиотехнических экспериментов.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта. Отмечается, что лаборатория будет работать на базе радиотехнического факультета и рассчитана на 24 студента.

В течение года здесь будут учиться 180 будущих инженеров, осваивая работу с анализаторами спектра частот, генераторами сигналов и осциллографами.

"Связь — критически важная для всей defence tech сферы. РЭБ, РЭР, БпЛА — все эти решения нуждаются в RF-инженерах. Мы помогаем создавать среду, где они будут расти и набираться необходимого опыта. Открытие лаборатории — лишь один из первых шагов", — отметили в SkyFall.

В КПИ отмечают важность такой инициативы для подготовки будущих инженеров.

"Благодаря новой лаборатории наши студенты получат практические навыки работы с новейшим оборудованием. На базе лаборатории будет действовать радиотехнический кружок, студенты будут проводить эксперименты и создавать собственные прототипы и решения. Украина имеет огромный потенциал в сфере инженерии, и наша задача — создать среду, где этот потенциал будет раскрываться по полной", — подчеркнул декан Радиотехнического факультета Сергей Мартынюк.

О SkyFall

Отметим, что SkyFall — одна из самых крупных miltech компаний в Украине с мощным R&D центром и современным производством.

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