Сколько ракетных систем сейчас разрабатывают в Украине? Военный эксперт дал ответ

Оборонка нашей страны не стоит на месте

Украина имеет пять собственных разработок ракетного вооружения, в том числе баллистического. Три из них уже прошли испытания и находятся в стадии производства.

Следовательно, удары по российским объектам будут более чувствительными. Об этом Сергей Братчук, военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии рассказал в эфире КИЕВ24.

"Если мы говорим о наших ракетных разработках, по крайней мере публично сегодня как минимум уже сообщалось о пяти украинских проектах именно по созданию ракет, в том числе и баллистических. Насколько мне известно, три из них точно уже в производстве", – сказал он.

Братчук объяснил, что разработки уже прошли испытания, подтвердившие их качество. Теперь речь идет об их производстве в количестве, достаточном, чтобы наносить удары по российским объектам не время от времени, а согласно четкой стратегии. Эти удары будут более чувствительны, чем сегодня, в частности для нефтяной промышленности и экономики России.

"Хотя сегодня те технические средства, средства поражения, которые у нас есть, они во многом украинские. Это наш ответ, именно украинский. Мы сопротивляемся и деремся тем, что у нас сейчас есть, не стоим на месте. По крайней мере, наша оборонка точно развивается", – резюмировал эксперт.

Напомним, Украина наращивает оборонное производство и планирует изготовить 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. На усиление оборонной промышленности и обеспечение армии в этом году выделен рекордный бюджет — более 2,2 триллиона гривен.