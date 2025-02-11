Інновації для перемоги: SkyFall відкрив лабораторію для студентів КПІ (фото)
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Новий крок у підготовці інженерів для українського defense tech
Українська miltech компанія SkyFall, у співпраці з КПІ ім. Ігоря Сікорського, відкрила лабораторію сигналів та процесів у радіотехніці. Новий навчальний простір оснащений сучасним обладнанням для проведення практичних занять та радіотехнічних експериментів.
Про це йдеться у пресрелізі проєкту. Зазначається, лабораторія працюватиме на базі радіотехнічного факультету та розрахована на 24 студенти.
Протягом року тут навчатимуться 180 майбутніх інженерів, опановуючи роботу з аналізаторами спектра частот, генераторами сигналів та осцилографами.
"Зв’язок — критично важливий для всієї defence tech сфери. РЕБ, РЕР, БпЛА — всі ці рішення потребують RF-інженерів. Ми допомагаємо створювати середовище, де вони зростатимуть та набиратимуться необхідного досвіду. Відкриття лабораторії — лише один з перших кроків", — зазначили в SkyFall.
У КПІ наголошують на важливості такої ініціативи для підготовки майбутніх інженерів.
"Завдяки новій лабораторії наші студенти отримають практичні навички роботи з новітнім обладнанням. На базі лабораторії буде діяти радіотехнічний гурток, студенти проводитимуть експерименти та створюватимуть власні прототипи та рішення. Україна має величезний потенціал у сфері інженерії, і наше завдання — створити середовище, де цей потенціал розкриватиметься на повну", — наголосив декан Радіотехнічного факультету Сергій Мартинюк.
Про SkyFall
Зауважимо, що SkyFall — одна з найбільших miltech компаній в Україні з потужним R&D центром і сучасним виробництвом.
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