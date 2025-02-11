Некоторым отсрочка, а другим служба: с какой степенью гипертонии не мобилизуют

Если болезнь привела к установлению инвалидности, это совсем другой случай

Состояние здоровья может стать основанием для отсрочки или освобождения от мобилизации. В частности, это касается мужчин с гипертонической болезнью, однако решение зависит от степени заболевания и осложнений.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, окончательное решение о пригодности принимается после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Для этого необходимо предоставить соответствующие медицинские документы.

Гипертония III степени

Мужчины с АД 180/110 мм рт. ст. и выше, а также с серьезными осложнениями, не подлежат мобилизации. Например:

необратимые поражения органов;

инфаркт миокарда или инсульт;

сосудистая деменция или хроническая энцефалопатия III стадии;

аневризма аорты или стеноз магистральных артерий более 50%.

В таких случаях предоставляется отсрочка от службы и мобилизовать могут только с согласия гражданина. Если серьезных осложнений нет, человек может быть направлен на не боевые должности, например в медицинские подразделения или учебные центры.

Гипертония II степени

При повышении давления до 160–179/100–109 мм рт. ст., мужчин призывают в службу, но с определенными ограничениями. Как правило, их вовлекают в не боевые задачи.

Гипертония I степени

Мужчины с показателями давления 140–159/90–99 мм рт. ст. считаются пригодными к службе без ограничений и могут быть мобилизованы в любые подразделения.

Могут ли мобилизовать мужчин с гипертонией и инвалидностью

Если гипертония привела к установлению инвалидности, такие лица не могут мобилизовать без их согласия. Для других случаев решение принимается индивидуально после тщательного анализа состояния здоровья.

Следует еще раз отметить, что вопрос мобилизации при гипертонии зависит от степени заболевания, наличия осложнений и решений военно-врачебной комиссии. Если у вас есть диагноз, важно заранее подготовить все необходимые медицинские документы для прохождения ВВК.

Ранее "Телеграф" писал, кого не мобилизуют из-за болезней желудка. Не призывают на военную службу мужчин с серьезными заболеваниями пищеварительных органов.