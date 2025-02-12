В Кремле дерзко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями с Россией

Он не забыл пригрозить Украине

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями между двумя странами. Речь об обмене части Курской области, которую контролируют ВСУ, на определенные оккупированные Россией районы Украины, однако Песков отверг такую возможность.

"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", — заявил спикер Путина, чьи слова цитируют росСМИ.

Песков заявил, что "украинские войска на территории РФ будут уничтожены и изгнаны из нее". Между тем, несмотря на демонстрацию уверенности пресс-секретарем Путина, операция ВСУ в Курской области длится уже более полугода, за это время российская армия почему-то не смогла вытеснить наших воинов со своей территории. Сейчас Украина удерживает под своим контролем примерно 420 квадратных километров Курской области РФ.

Напомним, накануне Зеленский предположил, что Украина может предложить России обмен территориями в случае переговоров по прекращению войны. Киев мог бы обменять часть Курской области, контролируемую ВСУ, на украинскую территорию, которую захватили россияне. Президент добавил, что не знает какую именно часть оккупированной земли Украина попросит взамен.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон считает, что Владимиру Путину придется обменять тысячи километров земли в Украине на несколько сотен в Курщине. Так, считает эксперт, глава России сможет "сохранить лицо" и свое будущее в Кремле.