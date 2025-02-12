Зеленский рассказал, что общего у Путина и старого искусственного интеллекта

Президент Украины напомнил о невыполнении договоренностей по обмену пленными и объяснил отказ от ультиматумов

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Владимиру Путину нравится история о Стамбульских договоренностях. Хотя он то же говорил и о Минских соглашениях.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian. Видео интервью Зеленского для западного издания обнародовала пресс-служба президента.

"Путину очень нравится эта история. О Турции, об этих встречах. Хотя если вы обратите внимание, то он то же делал перед вторжением. Обратите внимание и проанализируйте, сколько раз он говорил одно то же: ’Мы готовы говорить только на основе Минска, мы всегда были готовы к миру, мы готовы все согласовать, но это Минск". То же сейчас с турецкой программой", — акцентировал глава государства.

По его словам, Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов старого образца. Он одну и ту же методичку повторяет, то же было и тогда, заметил он.

"Мы же встречались в Нормандии, мы же встречались во Франции, мы же договорились. Минск в том виде, как подписанный — это предательская позиция, таким Минском никто не будет идти. Но идем до окончания войны, берем пункт обмен всех на всех, уехали — уехали", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что тогда они смогли договориться. Речь идет о двух пунктах на первой же встрече.

"Мы с ним договорились, я был очень рад, что мы договорились о двух пунктах. Там была сложная история об отводе войск. Я ему продемонстрировал, что мы можем только немного. И мы это сделали. И мы начали", — заявил он.

Зеленский сказал, что Путин не сдерживал своего слова и не поменял всех людей. Он не отдал пленных.

"Кто мешал ему отдать пленных? В чем сложность? Это зависело от нас? Нет. От сепаратистов? Нет. От его окружения в Кремле? Нет. От Соединенных Штатов, Европы? Кого он еще обвиняет? Обмен всех на всех — это было очень просто продемонстрировать политическую волю. И тем более, что в Минском документе написано об обмене. В чем была сложность? То есть он не хотел. И поэтому никто ему не верил об ультиматумах в Турции. И я сказал, мы не пойдем ни на какие ультиматумы", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал о Зеленском, который заявил, что во время покушения на него погибли люди в ОП.