Путин может пойти на Европу уже в этом году: Зеленский объяснил, что на это указывает

Президент Зеленский рассказал, что на это указывает

Россия может начать наступление на страны НАТО после учений в Беларуси. В частности, она может начать вторжение в Польшу и Литву уже в 2025 году.

Об этом в интервью The Guardian сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видео интервью для западного издания обнародовала пресс-служба президента.

По словам главы государства, Россия планирует увеличить свою армию на 150 тысяч военных, создав 12-15 новых дивизий. Эти подразделения, скорее всего, будут проходить подготовку на территории Беларуси.

Зеленский напомнил, что именно после подобных учений в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. "Если они будут тренироваться в Беларуси в 2025 году летом или осенью, то после этого могут приступить к полномасштабному вторжению. И вопрос – кто сказал, что они пойдут на Украину? Они могут пойти на Польшу или Литву", – подчеркнул президент.

Украинский лидер подчеркнул, что наращивание российских вооруженных сил на фоне экономических проблем и санкций свидетельствует об отсутствии намерений вести диалог о мире.

Относительно безопасности европейского региона, Зеленский отметил, что суммарная численность европейских вооруженных сил меньше российской армии. Он подчеркнул, что именно Украина защищает всю Европу, поэтому поддержка нашего государства означает защиту для всех европейских государств.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в этом интервью Зеленский рассказал, что общего у Путина и старого искусственного интеллекта. Также он напомнил о невыполнении договоренностей по обмену пленными и объяснил отказ от ультиматумов.