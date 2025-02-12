Тайное соглашение РФ с США и "уступки" перед Путиным: о чем говорил Зеленский в интервью The Economist

Зеленский считает, что соглашение о завершении войны могут готовить без участия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что не получал никаких конкретных предложений по урегулированию войны от администрации Дональда Трампа. По его словам, контакты с новыми властями США были минимальными – после встречи в сентябре состоялось всего несколько звонков.

Об этом глава государства сообщил в новом интервью. Он убежден, что в настоящее время не существует ни одного "мирного плана", поскольку Украина не получила никаких официальных предложений, а дипломаты не привлечены к переговорам. Зеленский признался, что узнает о возможных контактах между Белым домом и Кремлем только из публикаций в СМИ.

Несмотря на отсутствие официальной информации, президент подозревает, что некоторые обсуждения продолжаются, но без участия Киева. Наибольшей угрозой он считает потенциальное соглашение между Трампом и Путиным, заключенное без учета интересов Украины.

Зеленский ожидает, что более четкая позиция США станет ясна во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Украинская делегация встретится с представителями США, в частности, с вице-президентом Дж. Д. Вансом, ранее заявлявший, что ему "безразлично, что произойдет с Украиной".

Перед конференцией Трамп написал в соцсетях, что поддержка Украины "не принесла значительных результатов" и что "война обязана и должна закончиться скоро". Зеленский также подверг критике предложение нового госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что и Россия, и Украина должны идти на уступки ради мира. Президент считает, что от Украины требуют слишком много, в то время как именно она не является агрессором. Он подчеркнул, что сама готовность Киева сесть за стол переговоров с Путиным уже является значительной уступкой и сравнил возможные переговоры с Путиным с гипотетической ситуацией, в которой мир после Второй мировой войны искал бы компромисс с Гитлером.

"Представьте, что Гитлер не совершил самоубийство. Представьте, что после всего, что он совершил евреям… люди сказали: ладно, давайте искать компромисс", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам только при реальных гарантиях безопасности, которые сдержат Россию от новой агрессии. Однако он признает, что США и некоторые европейские страны пока не готовы предоставить Киеву подобные гарантии. При этом вступление Украины в НАТО остается маловероятным из-за позиции США, Германии и Венгрии. По словам Зеленского, Будапешт мог бы изменить свою позицию, если бы Трамп дал соответствующий сигнал. Президент предостерег Запад от иллюзии, что скорое завершение войны из-за уступок Киева сделает их жизнь легче.

"Я не хочу никого пугать. Но она (война) придет. Я просто говорю вам факты", – предупредил он.

По словам Зеленского, Россия продолжает увеличивать свои военные силы – в прошлом году армия РФ выросла на 140 тысяч военных, в этом году прибавит еще 150 тысяч. Президент также считает ложным предположение, что эти войска будут атаковать только Украину. По его словам, вполне реалистичен вариант наступления РФ на Литву или Польшу.

Зеленский привел военные расчеты, которые, по его словам, показывают реальную опасность для Европы:

В России 220 бригад (от 3,5 до 5 тысяч военных в каждой),

В Украине 110 бригад,

Во всех странах Европы вместе – всего 80.

"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована", – подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что украинские войска удерживают позиции и серьезного продвижения русской армии нет. В то же время Россия привлекает КНДР, поскольку у нее "нет сильной армии", однако у нее большое количество солдат.

Президент также сообщил, что Украина мобилизует около 30 тысяч человек ежемесячно.

Отдельно Зеленский прокомментировал заявление спецпосланника Трампа генерала Кита Келлога, утверждавшего, что Украина могла бы провести выборы даже в военное время. Президент отверг эту идею, объяснив, что в таких городах, как Харьков, где ежедневно проходят российские обстрелы, выборы организовать просто невозможно.

Зеленский подчеркнул, что не даст Путину использовать смену власти в США, чтобы обойти Украину в переговорах.

"Смотрите, я не дам Путину победить. Это то, ради чего я живу", – подытожил президент.

Ранее "Телеграф" писал, что новый секретарь НАТО Пит Гегсет считает, что вступление Украины в НАТО и возвращение к государственным границам, которые существовали по состоянию на 24 февраля 2022 года, не являются реалистичными стремлениями. Владимир Зеленский заявил, что идея размещения европейской вооруженной миссии без серьезных гарантий НАТО не выглядит действенной и добавил, что НАТО либо должна принять Украину в состав альянса, либо быть на территории государства физически.