Переобулись в полете? У Трампа уже не исключают членство Украины в НАТО и границы 1991 года

США не исключили возможное членство Украины, как и оставили на повестке дня возможный возврат Украины к границам 1991 года

США на самом деле не исключают возможности потенциального членства Украины в НАТО или ее возвращения на границы 1991 года. Все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах, в которых примут участие Украина, Россия, США и страны Европы.

Об этом сказал заместитель посла президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает Reuters. Несмотря на все заявления, которые в последнее время звучали как от Трампа, так и от членов его администрации, Коул отметил, что все остается "на столе".

Он добавил, что США не исключили возможное членство Украины, как и оставили в повестке дня возможный возврат Украины к границам 1991 года. Официальные переговоры со всем тем еще не начались, США ведут дискуссии с Украиной и лидерами стран Европы.

"Какое место в этом всем занимают украинцы и европейцы? В данный момент мы не знаем. Следует привлечь европейцев. Европейцы хотят, чтобы эта война прекратилась. Они более чем готовы участвовать в военной поддержке Киева. Есть сомнения в том, будут ли они отдаваться на 100 процентов. Однако все, что я слышу, указывает на то, что они действительно готовы приобщиться", – резюмировал Коул.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без ее участия. Также украинский лидер отметил, что ему был неприятный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.

Также ранее "Телеграф" писал, что глава Пентагона откровенно высказался по поводу отправки войск США в Украину. После достижения мира в Украине Вашингтон завершит переоценку развертывания своих сил в мире. Также Пит Хегсет заявил, что Зеленский и Путин не получат всего, к чему стремятся в ходе предстоящих переговоров по завершению войны в Украине. Восстановление границ Украины до состояния 2014 года пока невозможно, а вопрос предоставления дальнейшей помощи может быть пересмотрен.