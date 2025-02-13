Ничего не обещали? В НАТО высказались о членстве Украины

Присоединение к НАТО Украины невозможно, заявил генсек Альянса

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте заявил, что Украине никогда не давали обещаний о вступлении в состав Альянса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, во время Вашингтонского саммита НАТО 2024 года, были взяты обязательства о вероятном будущем членстве в НАТО, но не было конкретных согласований, когда именно начнутся переговоры относительно мира и будет ли их результатом членство в Альянсе.

Также Рютте добавил: вступление Украины в НАТО возможно теоретически, но "четко это не было прописано".

"Мы можем обдумать от 5 до 10 вариантов, которые могли бы дать гарантии для Украины в будущем, однако Украине не обещали, что в пределах договоренностей о мире будет обязательное членство в НАТО", — заявил Рютте.

В то же время глава Пентагона Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заявил, что ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не получат в результате войны всего того, чего хотят в полном объеме. Об этом сообщают западные СМИ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без ее участия. Также украинский лидер отметил, что ему был неприятен звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.