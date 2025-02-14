США можуть відправити військових в Україну: у Трампа назвали умови

Це дещо відрізняється від попередніх заяв команди новообраного президента США Трампа

У Трампа пригрозили Путіну санкціями та військовими діями за відмову від мирної угоди з Україною. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про готовність застосувати жорсткі заходи проти Москви і навіть відправити війська в Україну, якщо Володимир Путін відмовиться укласти мирну угоду, яка гарантуватиме незалежність України.

Про це Венс повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal. За словами віцепрезидента, Вашингтон готовий використати як економічні, так і військові важелі впливу на Росію. Зокрема, не виключається можливість відправлення американських військ в Україну, якщо Москва не проявить сумлінність у переговорах.

Заява пролунала невдовзі після того, як президент Дональд Трамп оголосив про початок мирних переговорів з Путіним щодо завершення війни в Україні. Венс наголосив, що будь-яка угода має гарантувати суверенну незалежність України.

Водночас позиція Венса суттєво відрізняється від заяви міністра оборони США Піта Хегсета, який днем раніше виключив можливість відправлення американських військ в Україну. Хегсет також припустив, що кордони України навряд чи повернуться до стану 2014 року.

Раніше також "Телеграф" писав, на які гарантії безпеки все ще може сподіватися Україна і чому Трамп спихнув нас на Європу. Мир без жодних гарантій безпеки — цілком можливий сценарій.