За время полномасштабного вторжения боевые бригады были неоднократно отмечены государственными наградами за мужество и героизм

Каждый шеврон на военной форме – это не просто нашатка. Это символ чести, достоинства и боевого духа, отражающий историю, традиции и характер подразделения. нашу землю от русского агрессора.

Сегодня "Телеграф" расскажет историю этого символа, ставшего настоящим оберегом для защитников и знаком приближения украинской победы.

Шеврон имеет форму, похожую на щит. Его темно-серый цвет — это символ горной пехоты, а также символ Закарпатья — черная гора.

Главный элемент знака – серебряный Костиль (также известный как Антониевский крест или тау-крест) – символ жизни и жертвенности. Антониевский крест можно также интерпретировать в качестве начальной буквы "Т" в слове "Transcarpathia" (Закарпатье).

В центре щита перекрещены два серебряных топора (бартки), означающие защиту, твердый нрав, боевую закалку и решительность.

Серебряный цветок эдельвейса, стилизованный под солнце, имеющий десять лучей. Лучи символизируют десять закарпатских этносов, представители которых служат в бригаде, а шесть черных точек по центру – шесть добродетелей горного штурмовика: верность, честь, честность, отвага, долг и самоотверженность.

Когда основали шеврон

В нынешнем виде этот символ бригады был утвержден 6 лет назад – 29 мая 2019 года.

К полномасштабному вторжению бригада вела активные боевые действия на Востоке страны. А именно бои за Луганский аэропорт, Дебальцево, Торецк, Пески, Мариуполь. После полномасштабного вторжения в Херсоне, Соледаре, Запорожье.

За время полномасштабного вторжения боевые бригады неоднократно были отмечены государственными наградами за мужество и героизм. Подразделение регулярно производит успешные операции по уничтожению вражеской техники и укреплений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает шеврон знаменитой 72 ОМБр.