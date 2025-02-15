Зеленского на 2-й день Мюнхенской конференции встретили долгими аплодисментами (видео)

Главу украинского государства встретили аплодисментами

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля и продлится до 16 февраля. На второй день встречи его встретили аплодисментами.

Как сообщают корреспонденты "Телеграфа" из Мюнхена, участники конференции долго аплодировали главе украинского государства. Зеленский поблагодарил все за оказанный прием.

Также "Телеграф" публикует видео встречи Зеленского на конференции.

Напомним, на каждый день Мюнхенской конференции по безопасности определены отдельные темы. Программа конференции будет состоять из трех частей, которые включат основную программу, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

В конференции принимают участие:

президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен;

вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас;

канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц;

президент Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретер НАТО Марк Рютте;

глава Европарламента Роберта Мецолла и спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.