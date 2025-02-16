Обстрелы скоро закончатся? Bloomberg назвал важную дату

Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом для увеличения оборонных расходов и поддержки Киева

Президент США Дональд Трамп планирует остановить огонь в Украине. Это планируется сделать к Пасхе (20 апреля).

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. По информации источников издания, администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе.

Некоторые официальные лица заявили, что темпы переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием чиновников США и России, амбициозны и потенциально нереалистичны.

"…Трамп спешит, пытаясь покончить с войной в Украине, а европейские чиновники обеспокоены тем, что президента Владимира Зеленского можно подтолкнуть к катастрофическому соглашению, если они не смогут быстро разработать план оказания ему военной поддержки", – отмечают в издании.

Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом для увеличения оборонных расходов и поддержки Киева, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем завершении войны в Украине. Планы расходов не будут объявлены до завершения немецких выборов 23 февраля. Еще вероятнее, что решение будет достигнуто до конца этого года.

Ранее "Телеграф" писал, что сенатор Линдси Грэм от республиканской партии заявил, если подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых, эта война закончится. Он также сказал, что Украину следует взять в НАТО в случае повторного нападения России.