Сенатор США от республиканцев назвал условие окончания войны и вступления Украины в НАТО

Нужны такие гарантии безопасности, при которых Путин больше не нападет

Сенатор Линдси Грэм от республиканской партии заявил, если подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых, эта война закончится. Он также сказал, что Украину следует взять в НАТО в случае повторного нападения России.

Соответствующее мнение он высказал во время Мюнхенской конференции безопасности. Он уверен, если это произойдет, то нападение России не повторится.

"Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграл, потому что Трамп будет защищать соглашение", — считает Грэм.

Причем, говорит сенатор, война закончится таким образом, который исключит возможность ее восстановления в будущем.

"Мы не можем допустить ситуации, как в Афганистане. Нужны такие гарантии безопасности, при которых Путин больше не нападет", — отметил сенатор США.

Украина в НАТО — при каких условиях это произойдет

Кроме того, он сказал, что в случае повторного нападения России Украина может стать членом НАТО. И нападением будут заниматься уже другие члены Североатлантического союза.

Грэм добавил, что лично он не против вступления Украины в Альянс. Но если это сейчас невозможно, то следует гарантировать вступление в случае нападения.

Украинские "редкоземы"

Заметим, что в плане победы Украины, представленном партнерами, был пункт относительно украинских ископаемых. Украина предлагает партнерам, в частности, США вкладывать средства в добычу редкоземельных металлов, залежи которых есть в Украине.

США уже разработали соглашение о партнерстве для Украины по редкоземельным металлам. Министр финансов США Скотт Бессент передал ее украинской стороне.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал заявление об украинских полезных ископаемых.