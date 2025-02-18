"Люди должны это знать": конгрессмен США напомнил украинцам кое-что о Трампе

Людям нужно обращать внимание не только на слова Трампа, но и на его политику

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп действительно хочет сохранить жизнь украинцам и оказывал помощь стране еще будучи на первом президентском сроке. При этом, при нем не было ни одной войны в мире.

Такое мнение выразил Джо Уилсон в материале "Телеграфа": "Украинцев не покинут": конгрессмен-республиканец о плане США, реализме Трампа и ленд-лиз".

"Намерение президента Трампа действительно состоит в том, чтобы сохранить жизнь украинцев. И мы знаем, что он пытался предотвратить все это, предоставляя Украине ракеты еще до того, как покинул свой пост. Он разместил американские войска в Польше. Люди должны это знать. И именно Дональд Трамп остановил "Северный поток-2". Поэтому он реалист", — отметил Уилсон.

Он говорит, что людям нужно обращать внимание не только на слова Трампа, но и на его политику.

"Посмотрите, чего он добился. В течение четырех лет [его первого срока] не было ни одной войны в мире, потому что все знали, что Америка имеет решительность", — подчеркнул собеседник издания.

Поэтому, как отмечает Уилсон, любое соглашение, которое будет достигнуто оно действительно будет в пользу народа Украины, и это не будет предательством.

"Потому что измена просто продолжит то, что сейчас война против Украины, война против Грузии, война против Молдовы. И мы знаем, что злое намерение Путина заключается в воссоздании Советского Союза, потерпевшего крах", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира. При этом Трамп сделал ряд неприемлемых заявлений по Украине, в частности, сказал, что Украина не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО она не станет.

В ответ на заявления американского президента министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза выдвинули Трампу общее требование предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.