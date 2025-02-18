В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: ракетная опасность

Всех просят находиться в укрытиях

Во вторник, 18 февраля, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупредили о "скоростной цели" с севера.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что есть угроза применения по Украине баллистических ракет. Пуск был совершен с временно оккупированных территорий.

Карта воздушных тревог в Украине на момент публикации выглядит следующим образом:

В Воздушных Силах сообщают, что по состоянию на 15:18 скоростная цель зафиксирована на юге Запорожской области в северном направлении.

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля россияне атаковали Украину "роем" ударных беспилотников. Военные фиксировали проникновение ударных дронов противника в воздушное пространство страны. Они залетали как с северного, так и с южного направлений. Как позже стало известно, повреждения зафиксировали в четырех районах. Обуховщина, Вышгородщина, Фастовщина, Бориспольщина. Также примерно в 03:54 стало известно о взрывах, которые услышали в городе Запорожье.