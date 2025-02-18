Ситуация настолько критична? Почему Зеленский прекратил ежедневно записывать вечерние обращения

Этому есть вполне логическое объяснение

В сети активно начали распространять информацию, что президент Украины Владимир Зеленский перестал записывать ежедневные обращения к украинцам. Последнее видео выпущено еще 13 февраля.

"Телеграф" проверил это, и действительно, в течение 5 дней президент не публиковал вечерних обращений. Но на это есть вполне логичное объяснение, ведь с середины февраля и почти до его трети президент находится за границей.

Анализируя предыдущие месяцы, можно увидеть тенденцию, что во время международных поездок Зеленский не всегда записывает ежедневные обращения. Это хорошо видно в декабре, когда он посещал Францию на торжественное открытие Нотр-Дама и общался с президентом Эммануэлем Макроном. Торжественное событие проходило 7 декабря, вечернее обращение президент опубликовал 5 и 9 декабря, то есть в течение 3 дней обращений не было.

К тому же, в течение нескольких месяцев вечерние видео Зеленский не выпускал ежедневно, иногда они были не регулярными. Однако обычно продолжительного перерыва не наблюдалось.

По состоянию на 18 февраля президент находится в Грузии с дипломатическим визитом, до этого он находился в Саудовской Аравии. А с 14 февраля в Европе на Мюнхенской конференции. Обычно его заграничные поездки длятся меньше, поэтому отсутствие обращений почти незаметно.

К тому же, на сайте Офиса президента можно заметить, что Зеленский меньше публикует обращений во время заграничных поездок, и это касается не только вечерних видео. То есть фактически ситуация с коммуникацией президента с украинцами не изменилась, просто в феврале его не было в Украине дольше обычного.

Заметим, что, несмотря на зарубежные поездки, президент продолжает делиться важными решениями в своих соцсетях, хотя и без вечерних обращений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский побеседовал с Макроном после экстренного саммита Европы.