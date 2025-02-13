Отсрочка через опеку: как оформить уход за родственником старше 80 лет

Необходимо собрать немаленький пакет документов

При мобилизации некоторые категории граждан имеют законные основания для отсрочки от призыва. Одним из таких оснований может стать опекунство над человеком старше 80 лет, который признан недееспособным.

Юристы рассказывают, как это сделать согласно действующему законодательству. Согласно статье 39 Гражданского кодекса Украины, суд может признать лицо недееспособным, если у него в результате хронического или стойкого психического расстройства наблюдается неспособность осознавать значение своих действий или руководить ими. Решение вступает в силу с его принятия судом.

Суд также устанавливает опеку над таким человеком в соответствии со статьей 60 ГК и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства.

Кто может быть опекуном

Опекуном недееспособного человека могут быть лица, имеющие с ним родственные связи: дети, внуки, братья, сестры и другие. Учитывается их желание выполнять обязанности опекуна, состояние здоровья и личные отношения с человеком, нуждающимся в опеке.

Необходимые документы для оформления попечительства

Для обращения в суд с заявлением об установлении опеки необходимо подготовить следующие документы:

заключение судебно-психиатрического эксперта, подтверждающего, что лицо не может управлять своими действиями;

решение исполнительного комитета совета о рекомендации назначить опекуном конкретного человека;

акт обследования материально-бытовых условий проживания подопечного;

заключение комиссии о назначении материальной помощи по уходу за человеком старше 80 лет;

медицинская справка ЛКК, подтверждающая необходимость постоянного постороннего ухода;

справка о получении пособия по уходу за одним из родственников;

медицинское заключение о состоянии здоровья опекуна, подтверждающее его способность оказывать уход.

Суд рассматривает дело и выносит решение о назначении опекуна.

Как изменить опекуна

Если опекун не может выполнять свои обязанности или по другим причинам (переезд, состояние здоровья, семейные обстоятельства), его можно заменить. Для этого следует обратиться в суд с соответствующим заявлением. Инициатива смены опекуна может исходить также от органа опеки и попечительства.

Срок действия попечительства

Согласно статье 300 Гражданского процессуального кодекса Украины, срок действия решения о признании лица недееспособным и назначении опекуна не может превышать двух лет. По истечении этого срока опекунство можно продлить.

Как оформить отсрочку по уходу за недееспособным человеком

Опекун имеет право обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением об отсрочке мобилизации. Это является законным основанием, поскольку опека над недееспособным лицом требует постоянного ухода.

Вместе с заявлением гражданин должен предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть решения суда о назначении опекуна, медицинские справки и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, как подать заявление на отсрочку от мобилизации. Только несколько категорий украинцев может сделать это онлайн.