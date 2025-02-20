Войну не остановил, но трубочки вернул: итоги первого месяца президента США Трампа

К такому шквалу не были готовы ни мир, ни американские институты.

Месяц назад, 20 января, президент США Дональд Трамп принял присягу на свой второй срок. С тех пор он и его не в меру амбициозная команда добились решений, повлиявших не только на жизнь Америки, но и на долю всего мира.

"Телеграф" вспоминает, чего же достиг Трамп со времени своей инаугурации.

Переименовал Мексиканский залив в Американский

Подписал указ, требующий от федерального правительства изменить название Мексиканского залива на "Американский залив" на официальных картах.

Google переименовал Мексиканский залив в Американский для пользователей Google Maps из США в феврале. Для мексиканцев залив остался Мексиканским, а вот пользователи по всему миру видят два названия.

Вывел США из ВОЗ и Парижского климатического соглашения

21 января Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Трамп обосновал свое решение выхода из ВОЗ критикой организации за ее реагирование на пандемию COVID-19 и отсутствие необходимых реформ.

Отмена Парижского соглашения требовалась для освобождения американских нефтегазовых компаний от регулирования, чтобы они могли максимизировать объемы добычи.

Помиловал участников штурма Капитолия

Трамп 20 января помиловал почти всех обвиняемых в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Президент США фактически отменял юридические последствия для всех, кроме 14 из почти 1590 человек, которым были предъявлены обвинения в связи со штурмом. Исключение составляют члены ультраправых организаций Proud Boys и Oath Keepers, чьи сроки заключения истекли досрочно.

Остановил крупнейшего донора гуманитарной помощи USAID

Трамп заморозил на 3 месяца финансирование для Агентства США по международному развитию (USAID), обвинив его в "неслыханном уровне коррупции" и мошенничестве.

USAID был создан президентом Джоном Кеннеди в 1961 году во время Холодной войны для противодействия советскому влиянию. Сейчас агентство играет ключевую роль в противостоянии США растущему влиянию Китая, активно продвигающему собственную программу внешней помощи "Один пояс, один путь".

Натравил Маска на учреждения и предоставил доступ к чувствительной информации

20 января 2025 года Трамп подписал указ о создании Департамента правительственной эффективности (DOGE). Новый департамент должен оптимизировать бюрократию и пересмотреть расходы правительства во избежание расточительства.

DOGE уже начал проверки в Министерстве образования США, получил доступ к системе контрактов и выплат по Medicare и Medicaid. Также Маск и сотрудники взяли под контроль Управление кадровой службы (OPM) и Управление общих служб (GSA) вместе с их компьютерными системами. Подготавливается финансовый аудит Пентагона.

Команда DOGE получила доступ к Федеральной платежной системе США от Министерства финансов. Эта система содержит чувствительные персональные банковские данные: можно увидеть, как каждый американец платит налоги, где живет, сколько зарабатывает, сколько накопил средств.

Также система контролирует государственные расходы, анализирует транзакции и разрешает вводить ограничения. И в этом видят конфликт интересов, ведь компания Маска Space X сама сотрудничает с правительством Space X может конкурировать с другими подрядчиками, получающими федеральные средства. Пока нет никаких механизмов, чтобы избежать конфликта.

Важно отметить, что хотя Маск и является лицом DOGE, у него нет официальных полномочий для принятия решений от имени правительства. DOGE не имеет статуса государственного департамента.

Массовые увольнения чиновников

Трамп подписал указ с требованием для руководителей ведомств планировать масштабные сокращения персонала с тем, чтобы сократить численность федеральных служащих. Ведомствам приказали уволить почти всех находящихся на испытательном сроке работников, которые еще не получили защиты на государственной службе.

Также работники некоторых ведомств получили на email предложение: либо уволиться по собственному желанию и получать зарплату до 30 сентября, либо рискнуть и быть уволенными ранее во время какого-либо из аудитов. Приблизительно 75 000 федеральных служащих приняли предложение об откупе.

В частности, уволили более 300 сотрудников NNSA, отвечавших за управление ядерным арсеналом США. После вмешательства Конгресса почти все уволенные, кроме 25 человек, были быстро возвращены на работу.

Позволил чиновникам давать взятки за границей

Дональд Трамп остановил действие закона, запрещающего американским компаниям и гражданам давать взятки иностранным чиновникам.

В частности, внесенные изменения в закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) от 1977 г. американский президент объяснил потребностями национальной безопасности и экономической конкурентоспособности США.

Отправил нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Сейчас Белый дом сконцентрировался на депортации большого количества проживающих в США иммигрантов без разрешения.

Во-первых, Трамп подписал закон, разрешающий арестовывать и депортировать иммигрантов, если против них нарушаются преступления в кражах и других преступлениях.

"Валентинка" в официальном канале Белого дома в соцсетях

Также была отменена практика "catch and release", а также приостановлена программа по переселению беженцев. Также приостановлен ряд программ приема иммигрантов, касающихся граждан Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Кроме того, США признали определенные международные картели и организации иностранными террористическими организациями и объявили о планах применить Закон о чужеземных врагах 1798 года для борьбы с ними.

5 февраля Пентагон отправил первых нелегальных мигрантов без документов в Гуантанамо. Это следственный изолятор на базе ВМС США на Кубе. Мигранты находятся в изоляторах на временной основе – пока их не транспортируют в страну происхождения или другой пункт назначения.

Попытался отменить гражданство по рождению

Дональд Трамп 20 января подписал указ, ограничивающий автоматическое предоставление гражданства США детям, рожденным в стране от родителей, не являющихся гражданами или законными постоянными жителями.

Но уже через две недели федеральный судья в США приостановил действие указа, так как он нарушал 14-ю поправку Конституции, прецеденты Верховного суда и исторические принципы гражданства в США.

Вернул пластиковые трубочки вместо бумажных

Подписал указ, отменяющий политику администрации Джо Байдена относительно поэтапного отказа от федеральных закупок изделий из одноразового пластика, в частности пластиковых трубочек.

Трамп отметил, что бумажные соломинки — "нефункциональные, содержат химические вещества, которые могут представлять угрозу для здоровья человека; они дороже в производстве, чем пластиковые; и часто требуют использовать несколько соломинок".

Поругался с Канадой

1 февраля президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% на товары из Китая. Он объяснил этот шаг необходимостью защиты американцев. По его словам, это делается из-за "большой угрозы нелегальных иностранцев и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан ".

Канада объявила о введении 25% пошлин на американские товары, включая алкоголь и фрукты. Аналогичное решение приняла Мексика.

5 февраля Трамп обвинил Канаду в том, что та запретила американские банки. Информация оказалась ложной.

Подмочил репутацию переговорщика

Трамп на днях обвинил Украину в том, что война продолжается, и что ее можно было бы избежать, если бы он оставался президентом. А впоследствии и вовсе назвал Зеленского диктатором. А еще до этого, глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что восстановление границ Украины до состояния 2014 пока невозможно.

Но самое главное, что беспокоит Украину и ее союзников ЕС, — не забыл ли Трамп своего искусства достигать выгодных соглашений, о котором даже когда-то писал книги. Мол, чтобы не сдать позиции до начала предстоящих переговоров.

Бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что команда Трампа якобы предложила россиянам в ходе переговоров:

де-факто, признание оккупированных территорий Украины под контролем России;

отказ от членства Украины в НАТО;

отсутствие американских солдат на территории Украины;

вывод войск США из Европы; ослабление санкций против России

Испугал Европу столкновением с РФ

На минувшей неделе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО не могут считать, что США будут присутствовать в Европе вечно. Также на Мюнхенской конференции европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу возможного уменьшения американской поддержки Украины и того, как это повлияет на безопасность континента. Трамп и его команда намекнули на возможность изменения стратегии США в отношении Украины, что вызвало тревогу в Европе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем грозит спешка Трампа заключить соглашение с Путиным.