Укр

Всегда на пальце или давно сняла? Носит ли Елена Зеленская обручальное кольцо

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Носит ли Елена Зеленская обручальное кольцо Новость обновлена 06 февраля 2025, 11:01
Носит ли Елена Зеленская обручальное кольцо. Фото instagram

Есть один аксессуар, который в образе Зеленской остается неизменным

Первая леди Украины Елена Зеленская, которой сегодня, 6 февраля, исполняется 47 лет, обладает изысканным стилем и вдохновляет своей элегантностью. Свои образы Елена любит дополнять стильными аксессуарами. Но продолжает ли она носить свое обручальное кольцо, которое является символом любви и верности?

"Телеграф" решил выяснить, как часто Елена Зеленская появляется на публике с обручальным кольцом и носит ли она его на безымянном пальце, в отличие от своего супруга Владимира Зеленского.

Носит ли Елена Зеленская обручальное кольцо

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская являются одной из самых красивых и крепких пар Украины. Познакомились они еще в школе, а вот отношения начали развивать во времена студенчества. В сентябре 2025 года супруги будут отмечать 22-ю годовщину свадьбы, но до того, как пойти под венец они встречались 8 лет.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский вместе почти 30 лет, Фото: Getty Images

На протяжение этого периода Елена и Владимир демонстрировали уважение, любовь и верность друг к другу, даже несмотря на то, что за время большой войны сильно изменились, и стали меньше проявлять свои чувства на публике. Однако они сохранили свой брак и продолжают носить обручальные кольца.

Елена Зеленская
Елена Зеленская всегда носит обручальное кольцо, Фото: Getty Images

Стоит отметить, что обручальное кольцо остается главным украшением Елены Зеленской. С тех пор как она стала первой леди Украины, внимание к ее стилю и аксессуарам заметно возросло.

Елена Зеленская
Елена Зеленская иногда дополняет образы аксессуарами, Фото: Getty Images

Однако на протяжении последних лет она неизменно появляется на публике с обручальным кольцом. И чаще всего оно остается единственным украшением на ее руках.

Елена Зеленская
Елена Зеленская носит кольцо на безымянном пальце, Фото: Getty Images

Свои образы Елена Зеленская зачастую дополняет стильными серьгами, а также любит необычные брошки и другие акцентные аксессуары. В выборе одежды первая леди Украины отдает предпочтение элегантным брючным костюмам, в которых чаще всего появляется на официальных мероприятиях.

Елена Зеленская
Елена Зеленская любит минималистические аксессуары, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Причина вас может удивить.

Теги:
#Елена Зеленская