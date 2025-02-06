Всегда на пальце или давно сняла? Носит ли Елена Зеленская обручальное кольцо

Есть один аксессуар, который в образе Зеленской остается неизменным

Первая леди Украины Елена Зеленская, которой сегодня, 6 февраля, исполняется 47 лет, обладает изысканным стилем и вдохновляет своей элегантностью. Свои образы Елена любит дополнять стильными аксессуарами. Но продолжает ли она носить свое обручальное кольцо, которое является символом любви и верности?

"Телеграф" решил выяснить, как часто Елена Зеленская появляется на публике с обручальным кольцом и носит ли она его на безымянном пальце, в отличие от своего супруга Владимира Зеленского.

Носит ли Елена Зеленская обручальное кольцо

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская являются одной из самых красивых и крепких пар Украины. Познакомились они еще в школе, а вот отношения начали развивать во времена студенчества. В сентябре 2025 года супруги будут отмечать 22-ю годовщину свадьбы, но до того, как пойти под венец они встречались 8 лет.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский вместе почти 30 лет, Фото: Getty Images

На протяжение этого периода Елена и Владимир демонстрировали уважение, любовь и верность друг к другу, даже несмотря на то, что за время большой войны сильно изменились, и стали меньше проявлять свои чувства на публике. Однако они сохранили свой брак и продолжают носить обручальные кольца.

Елена Зеленская всегда носит обручальное кольцо, Фото: Getty Images

Стоит отметить, что обручальное кольцо остается главным украшением Елены Зеленской. С тех пор как она стала первой леди Украины, внимание к ее стилю и аксессуарам заметно возросло.

Елена Зеленская иногда дополняет образы аксессуарами, Фото: Getty Images

Однако на протяжении последних лет она неизменно появляется на публике с обручальным кольцом. И чаще всего оно остается единственным украшением на ее руках.

Елена Зеленская носит кольцо на безымянном пальце, Фото: Getty Images

Свои образы Елена Зеленская зачастую дополняет стильными серьгами, а также любит необычные брошки и другие акцентные аксессуары. В выборе одежды первая леди Украины отдает предпочтение элегантным брючным костюмам, в которых чаще всего появляется на официальных мероприятиях.

Елена Зеленская любит минималистические аксессуары, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Причина вас может удивить.