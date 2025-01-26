В украинских селах была уникальная система торговли: историк рассказал, как наши предки покупали товары "на відсип"

Глиняная посуда служила не только бытовым предметом, но и важным инструментом экономических отношений

В наше время, когда мы привыкли к денежному обращению, сложно представить, как наши предки совершали обмены без денег. Однако история свидетельствует, что в Украине существовала безденежная система, где товары обменивались другими товарами.

Например, за один глиняный горшок можно было получить две курицы, сто яиц или пять буханок хлеба. Однако, как отмечает украинский историк Александр Алферов, не все горшки были одинаковыми по размеру и качеству, что задавало вопрос о справедливости таких обменов.

Система "на відсип"

Существовали упоминания о том, что за горшки платили "на відсип", то есть отдавали столько зерна, сколько горшок мог вместить. Эта практика была распространена еще 200-300 лет назад и даже имела место 100 лет назад. Это свидетельствует о том, что глиняная посуда была не только бытовым предметом, но и важным элементом в экономическом отношении.

Ярмарки как торговые площадки

Ярмарки также играли важную роль в покупке и продаже горшков. На таких мероприятиях гончары предлагали свои изделия по доступным ценам – керамический горшок стоил примерно 2-3 копейки. Ярмарки стали местом, где встречались производители и потребители, что способствовало развитию торговли и экономическим отношениям в обществе.

Технология изготовления

Глиняные горшки изготовлялись из особой глины, которая была огнеупорной. В разных регионах Украины использовали разные технологии изготовления и обжига горшков, что влияло на их качество и долговечность. Гончары придерживались традиционных методов формирования на ножном круге и обжига в горнах. В зависимости от технологии обжига цвет готового изделия мог варьироваться от желтого до красного.

Социальный аспект обмена

Обмен товарами не только обеспечивал потребности людей в повседневной жизни, но укреплял социальные связи между общинами. Например, во время больших праздников или ярмарок люди собирались не только для торговли, но и для общения и обмена новостями. Это создавало атмосферу единства и взаимопомощи.

Таким образом, покупка товаров в безденежную эпоху была сложным процессом, умением вести торговлю. Эта традиция оставила значительный след в истории украинской культуры и экономики.

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