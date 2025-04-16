В Раде снова перепалка из-за военного положения: в "ЕС" набросились на "слуг", но получили мгновенный ответ

Геращенко заявила, что в ВР "нет никакого монобольшинства"

Перепалки вокруг очередного продления действия военного положения в Украине продолжаются. В партии "Европейская солидарность", чей депутат Алексей Гончаренко отказался голосовать за соответствующий законопроект, решили покритиковать своих оппонентов по Раде за результаты голосования, но получили мгновенный ответ.

Так, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко после голосования за продление действия военного положения, публикуя результаты голосования, заявила, что в ВР "нет никакого монобольшинства" отметив, что без "ЕС" никакое решение бы не прошло".

"За это решение проголосовали 357 депутатов, в том числе Европейская Солидарность, давшая 23 голоса. Нет в ВР никакого монобольшинства. Слуги дали только 218 голосов, хотя во фракции 234 депутата. Остальные, я так понимаю, агенты Путина, как сказал Стефанчук. Даже за законы Зеленского нет у них 226 и без голосов "ЕС" ни одно решение не прошло бы", — говорит Геращенко.

Таким образом Геращенко, в том числе, ответила на заявление председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который, комментируя резонансное заявление, Гончаренко сказал: "Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди проголосующих против продолжения военного положения".

На данное заявление Стефанчук также уже отреагировал. Он отметил, что среди фракций, чьи представители голосовали против продления военного положения, "100-процентное лидерство и эксклюзивность принадлежит фракции "Европейская Солидарность".

Предыстория

15 апреля народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продления военного положения и мобилизации. В заявлении Гончаренко подчеркнул, что ключевыми причинами его решения является отсутствие механизмов демобилизации, неопределенность сроков службы и продление практики мобилизации граждан на улицах.

Его слова вызвали оживленное обсуждение в соцсетях, в частности, часть пользователей и публичных лиц обвинили Гончаренко в популизме и отклонении от официальной позиции партии.

Свою позицию по поводу возможного голосования против продолжения военного положения высказал и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В своем сообщении он написал: "Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди проголосующих против продолжения военного положения".

В ответ сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко тогда заявила, что политическая сила поддерживала и дальше будет поддерживать продолжение мобилизации и военного положения как ключевые инструменты для защиты Украины от российской агрессии.

16 апреля в Раде продлили действие военного положения. Единственный, кто голосовал против — Гончаренко.

Ранее "Телеграф" писал, что местные выборы в Украине 30 октября могут состояться только с разрешения Верховной Рады.