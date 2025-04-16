В матче "Шахтера" повторили скандальный пенальти из Лиги чемпионов (видео)

Футболист неудачно пробил 11-метровый удар

В среду, 16 апреля, в Кривом Роге был доигран матч 5-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" — "Шахтер". Встречу перенесли на весну из-за постоянных воздушных тревог.

Игра, проходившая на стадионе "Горняк", завершилась со счетом 1:2 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Ключевой момент поединка произошел во втором тайме. Твердохлеб заработал одиннадцатиметровый за фол Бондаря. Илич с 11-метровой отметки забил, но гол был отменен. Все из-за двойного касания к мячу.

Видеообзор матча "Кривбасс" - "Шахтер"

Примечательно, что подобный случай происходит довольно редко в футболе. Самый скандальный эпизод произошел в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" — "Реал". В серии послематчевых пенальти форвард Матрасников Хулиан Альварес забил гол с точки, но после тщательного просмотра видео момента гол был отменен из-за двойного касания. В итоге "Реал" прошел дальше.

Полный видеообзор матча "Атлетико" — "Реал"

Напомним, по итогам 24-х туров УПЛ "Шахтер" идет третьим в чемпионате Украины, отставая от "Динамо" на 7 очков. "Кривбасс" сохранил за собой шестое место в турнирной таблице.