Когда нужно заменить старый военно-учетный документ

Существует пять видов военно-учетных документов

Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы. Их могут проверять представители территориальных центров комплектования (ТЦК) и правоохранительные органы.

В прошлом году в Украине ввели новые образцы военно-учетных документов, постепенно заменяемых старыми. В то же время, документы старого образца остаются в силе до момента их замены, это предусмотрено постановлением Кабинета министра №559.

Когда нужно обновить документы

Согласно действующему законодательству, обновление военно-учетных документов обязательно в следующих случаях:

после взятия на воинский учет;

если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;

в случае смены категории военной службы;

при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;

если данные в документе не соответствуют государственному реестру;

в случае утери или повреждения документа;

если есть желание заменить старый документ новым.

На сегодня существуют следующие виды военных документов:

приписное свидетельство — для мужчин до 25 лет, вставших на учет, но еще не военнообязанных;

военный билет или удостоверение офицера запаса;

временное удостоверение — для людей, ожидающих получения нового документа;

военно-учетный документ на бланке нового образца;

электронный военный билет — доступен в приложении "Резерв+".

Следует отметить, что все военно-учетные документы, оформленные ранее 18 мая 2024, считаются действующими до выдачи документа нового образца.

Напоминаем, что электронный военный билет можно сгенерировать не только в "Резерв+", но и на портале "Дія". В нем указана информация о статусе бронирования, а QR-код обеспечивает удобство проверки.

Для оформления через "Дія" требуется:

Авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП). Выбрать услугу "Военно-учетный документ". Подать заявление, проверив актуальность данных. Подписать документ электронной подписью.

Военно-учетный документ сформируется при наличии актуальных данных о человеке в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

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