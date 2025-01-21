Когда нужно заменить старый военно-учетный документ
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Существует пять видов военно-учетных документов
Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы. Их могут проверять представители территориальных центров комплектования (ТЦК) и правоохранительные органы.
В прошлом году в Украине ввели новые образцы военно-учетных документов, постепенно заменяемых старыми. В то же время, документы старого образца остаются в силе до момента их замены, это предусмотрено постановлением Кабинета министра №559.
Когда нужно обновить документы
Согласно действующему законодательству, обновление военно-учетных документов обязательно в следующих случаях:
- после взятия на воинский учет;
- если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;
- в случае смены категории военной службы;
- при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;
- если данные в документе не соответствуют государственному реестру;
- в случае утери или повреждения документа;
- если есть желание заменить старый документ новым.
На сегодня существуют следующие виды военных документов:
- приписное свидетельство — для мужчин до 25 лет, вставших на учет, но еще не военнообязанных;
- военный билет или удостоверение офицера запаса;
- временное удостоверение — для людей, ожидающих получения нового документа;
- военно-учетный документ на бланке нового образца;
- электронный военный билет — доступен в приложении "Резерв+".
Следует отметить, что все военно-учетные документы, оформленные ранее 18 мая 2024, считаются действующими до выдачи документа нового образца.
Напоминаем, что электронный военный билет можно сгенерировать не только в "Резерв+", но и на портале "Дія". В нем указана информация о статусе бронирования, а QR-код обеспечивает удобство проверки.
Для оформления через "Дія" требуется:
- Авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП).
- Выбрать услугу "Военно-учетный документ".
- Подать заявление, проверив актуальность данных.
- Подписать документ электронной подписью.
Военно-учетный документ сформируется при наличии актуальных данных о человеке в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
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