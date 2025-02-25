ТрО после войны не исчезнет: чем займутся военные, объяснил полковник

Функционал ТрО прописан в законе

Силы территориальной обороны (ТрО) не исчезнут в Украине после окончания войны. В законе четко прописано, чем именно они будут заниматься и чем занимаются сейчас.

Об этом рассказал спикер ОК "Запад" Олег Домбровский в эфире Вечер.LIVE. По его словам, прекращение выполнения ТрО того функционала, который возложен сейчас, возможно только после окончания войны. Здесь речь не идет о прекращении огня.

"После войны ТрО будет сосредоточена на подготовке населения к национальному сопротивлению и военному обучению", — говорит спикер ОК "Запад".

По его словам, ТрО — одна из структур ВСУ, функционал которой прописан законом. Любые изменения по этому поводу возможны, и они вероятнее произойдут после окончания войны.

"Если оценка войны даст нам понимание, что в Силах территориальной обороны нужно провести какие-то изменения — то они будут проводиться, как и по разным видам ВСУ и Сил безопасности и обороны в целом", — добавляет Домбровский.

Напомним, недавно в ВСУ заявили, что Украина уже выиграла войну и глава РФ Владимир Путин понимает это. Он не смог добиться своих военных целей, поэтому требует капитуляции нашего государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал две причины, почему война в Украине может закончиться в 2025 году.