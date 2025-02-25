ТрО після війни не зникне: чим займуться військові, пояснив полковник

Функціонал ТрО прописаний у законі

Сил територіальної оборони (ТрО) не зникнуть в Україні після закінчення війни. У законі чітко прописано, чим саме вони будуть займатись і чим займаються зараз.

Про це розповів речник ОК "Захід" Олег Домбровський в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, припинення виконання ТрО того функціоналу, який покладено зараз, можливо тільки після закінчення війни. Тут не йдеться про припинення вогню.

"Після війни ТрО буде зосереджена на підготовці населення до національного спротиву та військовому навчанні", — каже речник ОК "Захід".

За його словами, ТрО — одна зі структур ЗСУ, функціонал якої прописаний законом. Будь-які зміни стосовно цього можливі, і вони ймовірніше відбудуться після завершення війни.

"Якщо оцінка війни дасть нам розуміння, що в Силах територіальної оборони потрібно провести якісь зміни — то вони будуть проводитись, як і по різних видах ЗСУ і Сил безпеки й оборони в цілому", — додає Домбровський.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ заявили, що Україна вже виграла війну і очільник РФ Володимир Путін розуміє це. Він не зміг досягнути своїх військових цілей, тому вимагає капітуляції нашої держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що глава Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав дві причини, чому війна в Україні може закінчитися у 2025 році.