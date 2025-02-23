В Украине планируют продлить сроки перебронирования

Причиной этого стали атакованные реестры Минюста в конце 2024 года

Сроки обновления критичности предприятий для бронирования сотрудников продлят до 31 марта. Перебронирование работников также продлится дольше.

Об этом сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Они это сказали во время Форума "Украина. Год 2025".

В ноябре прошлого года было решено, что все предприятия должны подтвердить свой статус критичности по новым критериям до 28 февраля 2025 года.

Однако, по словам Свириденко, на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении этого срока. Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, возможно, можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.

"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продлим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага". — подчеркнул Шмыгаль.

Атака на реестры — что известно

В конце декабря 2025 года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.

Из-за атаки в Украине были недоступны некоторые сервисы и онлайн услуги, а также бронирование в "Действии", а также оформление ФЛП, получение отсрочок от мобилизации в "Резерв+".

На одиннадцатый день после самой большой хакерской атаки россиян в Украине заработали первые три реестра. По состоянию на утро 30 декабря работу возобновили три ключевых нотариальных реестра:

Единый реестр доверенностей

Наследственный реестр

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

20 января, ровно через месяц после масштабной кибератаки со стороны россиян Министерство юстиции Украины отчитывалось о полном восстановлении всех Государственных и Единых реестров. Но это еще не конец. Какие изменения будут ждать систему читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.