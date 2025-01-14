Почему Украине может быть невыгодным перемирие: командир 3 ОШБр Билецкий объяснил

Процесс завершения войны не будет быстрым, уверен Билецкий

Командир 3-й Отдельной штурмовой бригады, народный депутат 8-го созыва Андрей Билецкий высказался о вероятном перемирии в российско-украинской войне.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу PRESSING. Отвечая на вопрос ведущего Сергея Пейчева, Белецкий заявил: процесс завершения войны не будет простым и быстрым.

"Что касается самого мира, перемирия, хорошо это или плохо — снова зависит от того, в какой точке мы находимся. Если мы быстро модернизируем армию и так далее, тогда для нас перемирие невыгодно", — заявил Белецкий.

Он добавил, что Украину, в таком случае, может ожидать серьезный внутренний раздрай, непростая экономическая ситуация и т.д. Этим может воспользоваться Российская Федерация.

"Если это произойдет, тогда есть шансы на то, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот. Одновременно с этим, если мы проводим модернизацию армии и так далее, шансы выйти на более достойный, чем сейчас мир, есть. И выйти нацией не в депрессии, не с ощущением, что мы проиграли и так далее", — сказал Билецкий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, СМИ выяснили четыре ключевых пункта возможного соглашения о мире в Украине.