В нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения света

Такую команду получили от Укрэнерго

В пятницу, 28 февраля, по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК в своем Telegram-канале. Причиной перебоев с электроснабжением являются российские атаки на объекты инфраструктуры.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в публикации.

Напомним, сегодня аварийные отключения электроэнергии были введены сразу в нескольких областях Украины. Без электроэнергии остались потребители в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В Укрэнерго сообщили о причинах ограничений – последствиях российских атак на энергообъекты. "В первую очередь — отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях", — говорится в сообщении.

Ранее Телеграф также писал, что Днепр переходит на экстренные отключения света. Пользователей, у которых сейчас есть электроэнергия, просят использовать ее максимально экономно.