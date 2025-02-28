Одесский депутат назвал Зеленского диктатором и призвал покаяться (видео)

Хотя видео было удалено, в сети оно все же сохранилось

Депутат Одесского райсовета, член партии "Доверяй делам" Святослав Огренчук записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. В нем он назвал главу государства "диктатором" и призвал покаяться перед народом.

На соответствующее видео обратил внимание украинский волонтер и общественный деятель Демьян Ганул. Он опубликовал видео с обращением Огренчука в своем Telegram-канале.

"Это видео месячной давности. По моей информации, после публикации была мгновенная реакция от правоохранительных органов. После беседы автор видео удалил со своей страницы", — говорится в сообщении.

В этом ролике депутат неоднократно приводит в пример Николаев Чаушеску, который правил в Румынии 24 года — с 1965 по 1989, и его супругу Елену.

Справка: 25 декабря 1989 в городе Тырговиште румынские военные судили Николае Чаушеску и его супругу-соправительницу Елену. На импровизированном суде, длившемся около полутора часов, ему были предъявлены обвинения в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа и "подрыве национальной экономики". В супругов было выпущено не менее 30 пуль.

"Диктатор Зеленский, вы знаете, как закончил Николае Чаушеску со своей женой Еленой? Если нет, поинтересуйтесь, пока не поздно, как румынский народ наказал своего диктатора. Особенно, когда будете продолжать принимать драконовские законы, делать из Украины тоталитарное государство и уничтожать Украинскую православную церковь", — сказал в видео Огренчук.

Он обратился к президенту и добавив: "Посмотрите в зеркало и ответьте, хотите ли вы повторить судьбу Чаушеску? Если нет, покайтесь перед народом. Если да, продолжайте делать то, что делаете, а после — не плачьте".

Что известно о Святославе Огренчуке

Родился 25 февраля 1978 года в городе Одесса.

В возрасте 16 лет полностью потерял зрение.

Окончил с отличием духовную семинарию при Свято-Успенской Почаевской лавре (Тернопольская область). Имеет высшее юридическое образование. В настоящее время оканчивает Киевскую духовную академию.

В 2008 году организовал социальный проект "Илья Муромец", в дальнейшем появилась организация с одноименным названием.

В октябре 2020 года избран депутатом Одесского райсовета от партии "Доверяй делам". Главой этой партии является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Что еще публикует Огренчук

На его странице в Instagram есть множество видео, где депутат делится своими мыслями о ситуации в Украине, политике, войне и т.д.

Так, одним из последних опубликованным им роликов были раздумия о том, кода в Украине закончится война.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором", а уже спустя некоторое время сам об этом забыл и удивился своим же словам.