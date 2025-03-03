Есть ли угроза наступления на Днепр: в ГУР рассказали о планах России

Скибицкий сообщил об угрозе для Днепропетровщины

Угроза наступления России на Днепропетровскую область зависит от дальнейшего развития ситуации на фронте и успешности операций российских войск по другим направлениям.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По словам Скибицкого, возможность штурмовых действий или расширение атак на Днепропетровскую область напрямую связана с тем, сможет ли Россия достичь своих целей на других участках фронта.

"Во-первых, давайте исходить из того, выполнит ли Российская Федерация задачи по выходу на границы именно Днепропетровской области. В случае успеха России, растет угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре", – пояснил он.

Карта: Deepstate

Скибицкий также отметил, что россияне сосредотачивают свои усилия на важнейших для них направлениях, среди которых Покровск, Торецк, Часов Яр, а также Купянск.

"Они четко для себя определили наиболее критические и наиболее актуальные направления ведения боевых действий. В первую очередь это Покровское направление, Торецк и Часов Яр для завершения всех спланированных операций. Кроме того — это Купянск", – сказал он.

Карта: Deepstate

Кроме того, по словам представителя ГУР, Россия рассматривает возможность активизации боевых действий в Херсонской и Запорожской областях.

Карта: Deepstate

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