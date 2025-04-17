В Госдуме похвастались побегом фигуристов: "это успех России"
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В России выдают тотальный провал за большое достижение
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала побег российских фигуристов в другие страны "успехом России". Недавно бывшая спортсменка отказалась от дружбы с президентом США Дональдом Трампом.
Соответствующий комментарий Родниной приводит sport24.ru. По ее словам, выступление бывших россиян за другие страны является успехом РФ.
"Главный плюс нашего фигурного катания – самобытность. Мы не идем в струе развития Старого Света – европейского фигурного катания, – и в русле Нового Света. Плюс, считаю, что очень много спортсменов российского происхождения или с корнями из России выступает за другие страны. А это успех нашей страны и нашей школы", — заявила Роднина.
В сети лишь посмеялись над словами депутата. Пользователи считают побег спортсменов позором России.
Напомним, недавно Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отбора на Олимпийские игры-2026 спортсменов из РФ и Беларуси. Это не понравилось Норвегии, из-за чего Роднина набросилась на скандинавов.