В Госдуме похвастались побегом фигуристов: "это успех России"

В России выдают тотальный провал за большое достижение

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала побег российских фигуристов в другие страны "успехом России". Недавно бывшая спортсменка отказалась от дружбы с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующий комментарий Родниной приводит sport24.ru. По ее словам, выступление бывших россиян за другие страны является успехом РФ.

"Главный плюс нашего фигурного катания – самобытность. Мы не идем в струе развития Старого Света – европейского фигурного катания, – и в русле Нового Света. Плюс, считаю, что очень много спортсменов российского происхождения или с корнями из России выступает за другие страны. А это успех нашей страны и нашей школы", — заявила Роднина.

В сети лишь посмеялись над словами депутата. Пользователи считают побег спортсменов позором России.

Напомним, недавно Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отбора на Олимпийские игры-2026 спортсменов из РФ и Беларуси. Это не понравилось Норвегии, из-за чего Роднина набросилась на скандинавов.