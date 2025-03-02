Собаку бросили на дороге? В ТЦК прокомментировали резонансное задержание мужчины (видео)

Мужчина в итоге был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений

В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники ТЦК на Волыни забирают мужчину, гулявшего с собакой, в бус, а животное в итоге остается на дороге. Этот отрывок видео вызвал шквал негатива в сети.

На странице Волынского областного ТЦК и СП опубликовали пост, в котором объяснили детали этой ситуации. Там отметили, что данный фрагмент не дает полную картину событий.

"Гражданин, зафиксированный на видео, является нарушителем военного учета, который пытался всячески избежать службы. Он отказывался самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Военнослужащие ТЦК пригласили его в служебный автомобиль, но последний "накивал пятками", бросив своего пса. Нарушителя военного учета все же доставили в транспортное средство", — говорится в сообщении.

Далее на видео видно военного, который идет рядом с машиной, а за ним бежит собака. Как сообщают в ТЦК, этот военный сопровождал животное до дома хозяина. Сам мужчина показал, куда нужно отвезти его пса. Во дворе военнообязанного было еще две собаки.

"В итоге, животное было передано родным военнообязанным. А ввиду любви к животным этого гражданина, он был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений", — заявили в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре разгорелся скандал из-за ночного визита ТЦК в квартиру.