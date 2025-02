После пластики изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит певица из 2000-х Лада Дэнс и что говорит о войне

Два года назад исполнительница попала в аварию

Лада Дэнс – известная российская эстрадная певица и актриса, популярность которой пришлась на 2000-е. В то время исполнительница имела свою аудиторию и в Украине. В то же время многие российские артисты, когда-то популярные в нашей стране, выбрали молчаливую позицию или поддержку войны.

Какой является карьера исполнительницы, что она говорит о войне и где сейчас — знает "Телеграф".

Что известно о Ладе Дэнс

Лада Волкова родилась в 1966 году в Калининграде. Училась в музыкальном училище и изучала джазово-эстрадный вокал в вузе. Она выступала в школьной музыкальной группе и местных заведениях.

Карьера пошла вверх после участия Дэнс в фестивале "Юрмала". Там она познакомилась со Светланой Лазаревой и Алиной Витебской. Так они создали группу "Женсовет". Коллектив был популярен в Советском Союзе во время "перестройки". Однако впоследствии группа распалась.

Лада Дэнс в молодости, фото из сети

В 90-х Лада познакомилась с Киркоровым и некоторое время была его бэк-вокалисткой. Это длилось недолго, и уже в 1992 году женщина начала сольную карьеру с трека "Девочка-ночь". Песня стала популярной на территории постсоветских стран. Ее первый альбом "Ночной альбом" раскупили миллионными тиражами.

Позже Лада исполнила песню "Ни к чему, ни к чему" с Львом Лещенко. Трек также стал популярен в бывших странах СССР. Другими известными песнями певицы стали "Жить нужно в кайф", "Танцы у моря", "На островах любви", "Аромат любви".

Лада Денс и Лев Лещенко, фото из сети

В альбоме "Фантазии" Дэнс записала с оркестром свои лучшие хиты и каверы на треки I Wanna Be Loved by You Мэрилин Монро и Woman in Love Барбары Стрейзанд. Через некоторое время Дэнс взяла творческую паузу.

Певица Лада Дэнс была на пике популярности в 2000-х, фото из сети

Впоследствии артистка появилась в сериале "Возвращение Мухтара" и исполнила одну из главных ролей в "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Сериал транслировали на украинском телевидении, и у него была своя аудитория.

Артистка внесена в базу "Миротворца" за выступления в оккупированном Крыму и Донецке.

Дэнс выступала в оккупированном россиянами Донецке, фото из сети

Что говорит о войне Лада Дэнс

Дэнс долгое время не выпускала песен, прекратив певческую карьеру. Вместо этого она периодически появлялась в программах российского телевидения. На вопрос о войне певица ответила не однозначно. Она сказала, что политика — не тема мероприятия и прикрылась буклетом. Также артистка отметила, что о своем отношении к войне скажет лично Путину.

Лада Дэнс поддерживает войну России против Украины, фото из сети

В 2023 году исполнительница попала в ДТП под Москвой. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы. Отмечалось, что после операции Дэнс едва дышала. Также у нее обнаружили внутримозговую гематому.

На странице певицы в инстаграме можно увидеть сообщение, где она поздравляет подписчиков с Днем России. Этим она подтвердила, что полностью поддерживает страшную войну страны-оккупанта против Украины. К тому же отметила, что гордится своей родиной. То есть она не видит ничего плохого в преступлениях россиян против украинцев.

Дэнс гордится страной-оккупанта

Сейчас артистка продолжает появляться на пропагандистском телевидении и давать концерты в стране-агрессора. Также заметно, что артистка сделала пластические операции, поскольку перестала быть похожей на себя.

Денс делала пластические операции, фото из сети

Лада Дэнс сейчас, фото из сети

Так выглядит сейчас Лада Дэнс сейчас

