После пластики изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит певица из 2000-х Лада Дэнс и что говорит о войне
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Два года назад исполнительница попала в аварию
Лада Дэнс – известная российская эстрадная певица и актриса, популярность которой пришлась на 2000-е. В то время исполнительница имела свою аудиторию и в Украине. В то же время многие российские артисты, когда-то популярные в нашей стране, выбрали молчаливую позицию или поддержку войны.
Какой является карьера исполнительницы, что она говорит о войне и где сейчас — знает "Телеграф".
Что известно о Ладе Дэнс
Лада Волкова родилась в 1966 году в Калининграде. Училась в музыкальном училище и изучала джазово-эстрадный вокал в вузе. Она выступала в школьной музыкальной группе и местных заведениях.
Карьера пошла вверх после участия Дэнс в фестивале "Юрмала". Там она познакомилась со Светланой Лазаревой и Алиной Витебской. Так они создали группу "Женсовет". Коллектив был популярен в Советском Союзе во время "перестройки". Однако впоследствии группа распалась.
В 90-х Лада познакомилась с Киркоровым и некоторое время была его бэк-вокалисткой. Это длилось недолго, и уже в 1992 году женщина начала сольную карьеру с трека "Девочка-ночь". Песня стала популярной на территории постсоветских стран. Ее первый альбом "Ночной альбом" раскупили миллионными тиражами.
Позже Лада исполнила песню "Ни к чему, ни к чему" с Львом Лещенко. Трек также стал популярен в бывших странах СССР. Другими известными песнями певицы стали "Жить нужно в кайф", "Танцы у моря", "На островах любви", "Аромат любви".
В альбоме "Фантазии" Дэнс записала с оркестром свои лучшие хиты и каверы на треки I Wanna Be Loved by You Мэрилин Монро и Woman in Love Барбары Стрейзанд. Через некоторое время Дэнс взяла творческую паузу.
Впоследствии артистка появилась в сериале "Возвращение Мухтара" и исполнила одну из главных ролей в "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Сериал транслировали на украинском телевидении, и у него была своя аудитория.
Артистка внесена в базу "Миротворца" за выступления в оккупированном Крыму и Донецке.
Что говорит о войне Лада Дэнс
Дэнс долгое время не выпускала песен, прекратив певческую карьеру. Вместо этого она периодически появлялась в программах российского телевидения. На вопрос о войне певица ответила не однозначно. Она сказала, что политика — не тема мероприятия и прикрылась буклетом. Также артистка отметила, что о своем отношении к войне скажет лично Путину.
В 2023 году исполнительница попала в ДТП под Москвой. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы. Отмечалось, что после операции Дэнс едва дышала. Также у нее обнаружили внутримозговую гематому.
На странице певицы в инстаграме можно увидеть сообщение, где она поздравляет подписчиков с Днем России. Этим она подтвердила, что полностью поддерживает страшную войну страны-оккупанта против Украины. К тому же отметила, что гордится своей родиной. То есть она не видит ничего плохого в преступлениях россиян против украинцев.
Сейчас артистка продолжает появляться на пропагандистском телевидении и давать концерты в стране-агрессора. Также заметно, что артистка сделала пластические операции, поскольку перестала быть похожей на себя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне певица Любаша, у которой есть украинское происхождение. Она писала песни для известных артистов и выступала сама.