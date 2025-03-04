Символ любви за 500 грн: попугай-неразлучник обойдется дешевле цветов (фото)

В среднем, эти попугаи живут от 10 до 15 лет

Приближение Международного женского дня побуждает мужчин искать подарки своим любимым. Цветы к 8 Марта стоят немало, поэтому некоторые обращают внимание на животных и птиц как подарок. Отметим, подобные знаки внимания следует согласовывать с получателем.

Одна из популярных птиц, символизирующих верность, любовь и преданность, — попугаи неразлучники. Их способность формировать крепкие пары сделала их символом романтической любви. Такого попугая в Украине можно приобрести за 500 грн, что равняется стоимости двух ветвей мимозы. Стоит отметить, что попугаю может понадобиться компания.

Стоимость за попугаев от 2 месяцев

Неразлучники – это группа небольших попугаев, принадлежащих к роду Agapornis. Есть 9 видов неразлучников, каждый из которых имеет свои особенности окраски и поведения. Важно, что неразлучники, когда живут наедине, могут быть шумными. Они очень социальные птицы и на свободе живут стаями.

Неразлучники известны своей энергичностью и игривостью

Неразлучники известны своей сильной парной привязанностью, откуда и происходит их название

Неразлучники нуждаются в сбалансированном питании из семян, фруктов и овощей. Важно обеспечить им постоянный доступ к свежей воде. Им также понадобятся игрушки – эти птицы любят грызть.

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