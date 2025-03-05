Отменит ли Трамп запрет на помощь Украине после поста Зеленского, — WSJ

В частных разговорах Трамп недавно жаловался, что "Зеленский не выказывал начинать переговоры с Путиным"

Выступление Дональда Трампа в Конгрессе свидетельствует о том, что президент США оставил в силе свое решение поставить помощь Украине на паузу. Он принял такое решение после спора в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет The New York Times, казалось, что Трамп приветствует решение Зеленского вернуться к дискуссиям по мирным переговорам и соглашению по поводу полезных ископаемых. В то же время, Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или другую крупную помощь Украине.

Отмечается, что Трамп также не останавливался на своем приказе о "замораживании какой-либо иностранной помощи". Хотя это важно, ведь Агентство США по международному развитию (USAID) заботилось о самых бедных слоях населения мира. Решение остановить его работу может привести к гибели людей, которые останутся без американской пищи или лекарств, что "внезапно были заперты на складах по всей Африке и на Ближнем Востоке.

Wall Street Journal сообщает, что США не возобновили военную помощь Украине после заявлений Зеленского о готовности сотрудничать с Трампом. Президент США рассмотрит возобновление помощи только после того, как убедится, что Зеленский готов на мирные переговоры с Россией.

"Высокопоставленные официальные лица США говорят, что неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Украине, которую Белый дом приостановил в понедельник… Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры", — сказано в статье.

В частных разговорах Трамп недавно жаловался, что "Зеленский не намеревался начинать переговоры с Путиным". Об этом рассказали WSJ собеседники по кругу официальных лиц.

"Решение о временном сокращении помощи было направлено на то, чтобы показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира. По словам официальных лиц, даже подписание соглашения, которое предоставляет американским компаниям доступ к украинским редкоземельным минералам, может оказаться недостаточно, чтобы убедить Трампа восстановить помощь", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп говорил об Украине во время выступления в Конгрессе. В частности, он заявил, что получил письмо от Зеленского.