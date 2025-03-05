После двух лет розыска: Германия передала Украине чиновника налоговой, в чем его обвиняют

На границе его передали сотрудникам ДБР

Германия передала Украине подозреваемого в фальсификации проверки предпринимателя, что привело к неуплате 1,3 млн грн налогов. Бывшего заместителя руководителя налоговой службы Полтавщины, разыскиваемого более двух лет, задержали на территории Германии в декабре 2024 года.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что после этого его экстрадировали в Украину, где сотрудники Нацполиции передали его следователям ДБР на международном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области.

Мужчину подозревают в пособничестве злоупотреблению служебным положением и служебной подделке, совершенной организованной группой.

Следователи установили, что он вместе с другими должностными лицами сфальсифицировали акт проверки полтавского предпринимателя и внесли в него ложные сведения, что позволило уплатить значительную сумму налогов.

Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, Украине издали Олега Волошинова.

После начала досудебного расследования в 2023 году подозреваемый скрылся за границу и был объявлен в международный розыск.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что правоохранительные органы Польши выдали Украине жительницу Славуты, подозреваемую в торговле наркотиками. Женщина пыталась избежать ответственности, сбежав за границу после внесения залога.