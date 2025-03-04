"Люди не должны догадываться": Зеленский рассказал о решениях по помощи из США
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Он отметил, что Украина заслуживает открытого диалога
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить четкую позицию от Соединенных Штатов по дальнейшей военной помощи. Он поручил Министерству обороны, разведке и дипломатам связаться с американскими коллегами во избежание спекуляций вокруг этого вопроса.
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении. Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает открытого диалога с США.
По его словам, Киев уже получал "разные сигналы" о возможной приостановке поддержки, а в конце января была и остановка военной помощи, которую удалось быстро восстановить.
"Мы видели риски, поэтому наши службы, и военные, и специальные службы успели наработать алгоритм действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше", – заявил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Россия попытается использовать эту ситуацию, чтобы давить на Украину из-за международных переговоров.
"Россияне потребуют сокращения нашей армии, официального отказа от оккупированных территорий и ослабления украинской Конституции. Но заставить нас к такому ни у кого не получится. Мир будет достойным", – заверил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США и Европой.
"Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству, партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть, но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров. И вместе делать все, чтобы приблизить мир", — подытожил Зеленский.
Ранее стало известно, что военная помощь США Украине была приостановлена – такое решение принял президент США Дональд Трамп после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Его решение вступило в силу немедленно и касалось оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.
Напомним, "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский после ссоры с Дональдом Трампом в овальном кабинете сделал заявление. Также Зеленский назвал шаги Украины, которые могли бы стать первым этапом к миру.