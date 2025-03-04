"Люди не должны догадываться": Зеленский рассказал о решениях по помощи из США

Он отметил, что Украина заслуживает открытого диалога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить четкую позицию от Соединенных Штатов по дальнейшей военной помощи. Он поручил Министерству обороны, разведке и дипломатам связаться с американскими коллегами во избежание спекуляций вокруг этого вопроса.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении. Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает открытого диалога с США.

По его словам, Киев уже получал "разные сигналы" о возможной приостановке поддержки, а в конце января была и остановка военной помощи, которую удалось быстро восстановить.

"Мы видели риски, поэтому наши службы, и военные, и специальные службы успели наработать алгоритм действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше", – заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Россия попытается использовать эту ситуацию, чтобы давить на Украину из-за международных переговоров.

"Россияне потребуют сокращения нашей армии, официального отказа от оккупированных территорий и ослабления украинской Конституции. Но заставить нас к такому ни у кого не получится. Мир будет достойным", – заверил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина стремится к конструктивному сотрудничеству с США и Европой.

"Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству, партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть, но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров. И вместе делать все, чтобы приблизить мир", — подытожил Зеленский.

Ранее стало известно, что военная помощь США Украине была приостановлена – такое решение принял президент США Дональд Трамп после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Его решение вступило в силу немедленно и касалось оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский после ссоры с Дональдом Трампом в овальном кабинете сделал заявление. Также Зеленский назвал шаги Украины, которые могли бы стать первым этапом к миру.