Еще одна подножка Украине? Что США запретили Великобритании, — Daily Mail

США будут полностью контролировать распространение информации для Украины

Дональд Трамп таки запретил предоставлять Украине разведданные. Несмотря на заверения, что никаких изменений не будет, США уже со среды, 5 марта фактически запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной.

Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский военный эксперт Фил Ингрем подтвердил: "США будут полностью контролировать распространение своей разведывательной информации, отменив полномочия разведывательных партнеров".

Это решение напрямую связано с приостановкой военной помощи Украине, которая состоялась после встречи президентов Трампа и Зеленского.

При этом во вторник, 4 марта, источники в украинских военно-политических кругах утверждали, что никаких изменений в предоставлении разведданных не произойдет. "Что касается передачи или обмена разведывательной информацией, здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали", — сообщали они.

Как отмечают журналисты, запрет США на передачу разведданных может критически усложнить положение украинских военных. Без точной разведывательной информации о перемещении российских войск, позициях артиллерии и планах противника, украинские подразделения потеряют стратегическое преимущество опережения. Системы Patriot, которые являются ключевыми для противовоздушной обороны, в значительной степени зависят от американских разведданных для эффективного выявления и уничтожения враждебных целей.

Сейчас линия фронта простирается на 600 миль (965 км), и без детализированной разведывательной информации украинские войска будут вынуждены действовать фактически вслепую. Особенно критической будет нехватка информации о российских гиперзвуковых ракетах и баллистических комплексах, против которых украинская армия нуждается в сверхточной предварительной информации.

Также ранее "Телеграф" писал, что Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины. Такие действия могут являться следствием договоренностей с Кремлем.