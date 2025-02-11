Летели один за другим? Два загадочных пассажирских самолета заметили над Украиной (карта)

Самолеты принадлежат Беларуси

Над Украиной зафиксировали очередные загадочные самолеты. Сразу два пассажирских борта из Беларуси якобы пересекли всю страну, пролетев над Киевской областью, Донбассом и Днепром.

Об этом свидетельствуют данные портала Airnavradar. Cогласно им, речь идет о двух пассажирских Boeing 737 беларусской авиакомпании Belavia. Один из них выполнял рейс Минск — Стамбул, а второй летел из Минска в Бенгази (Ливия).

При этом оба самолета во время своих рейсов якобы вошли в воздушное пространство нашей страны и друг за другом пролетели всю её, вылетев в районе Донбасса. Во время пути радары зафиксировали их над Киевской областью, Днепром и Донбассом.

Стоит напомнить, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Украиной зафиксировали самолет из Египта.