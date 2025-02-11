Укр

Летели один за другим? Два загадочных пассажирских самолета заметили над Украиной (карта)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Радары зафиксировали самолеты над Украиной Новость обновлена 11 февраля 2025, 10:34
Радары зафиксировали самолеты над Украиной

Самолеты принадлежат Беларуси

Над Украиной зафиксировали очередные загадочные самолеты. Сразу два пассажирских борта из Беларуси якобы пересекли всю страну, пролетев над Киевской областью, Донбассом и Днепром.

Об этом свидетельствуют данные портала Airnavradar. Cогласно им, речь идет о двух пассажирских Boeing 737 беларусской авиакомпании Belavia. Один из них выполнял рейс Минск — Стамбул, а второй летел из Минска в Бенгази (Ливия).

При этом оба самолета во время своих рейсов якобы вошли в воздушное пространство нашей страны и друг за другом пролетели всю её, вылетев в районе Донбасса. Во время пути радары зафиксировали их над Киевской областью, Днепром и Донбассом.

Стоит напомнить, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Украиной зафиксировали самолет из Египта.

Теги:
#Украина #Беларусь #Самолет #FlightRadar24