С сафари после работы: интересную вакансию предлагают на курорте в Киевской области

В вакансии предлагают присоединиться к "команде, которая делает мир лучше"

Не только курорты запада Украины ищут персонал, который сможет заработать деньги и насладиться видами. Под Киевом есть такие предложения.

В частности, ищут официанта, который будет жить рядом с природой. Речь идет о сафари парке "Медвино". В гостинично-ресторанный комплекс ищут человека, обслуживающего гостей не только в ресторане, но и на открытой территории.

Вакансия официанта

Заработную плату предлагают в размере 20 тысяч гривен, дополнительно предусмотрены чаевые и оплата за банкеты. Условия работы – вахтенный метод, питание и проживание бесплатные, есть трансфер к месту работы.

Ресторан комплекса

Значительным преимуществом является возможность "привезти свою семью, чтобы показать им сафари и насладиться природой". Добавим, что на территории парка обитает множество животных и птиц — бизоны, муфлоны, буйволы, зубр, ламы, верблюды, олени, страусы, фазаны и т.д.

Елени на территории парка

"Ты будешь окружен природой, сможешь видеть редких животных, участвовать в их сохранении и вдохновлять гостей", — говорится в объявлении. Также акцентируется внимание на активном развитии комплекса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве ищут человека, который будет варить кофе. Заинтересованы в тех, кто разбирается в кофейной культуре.