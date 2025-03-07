Укр

Правительство расширило перечень категорий украинцев, которым разрешен выезд за границу

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выезд из Украины Новость обновлена 07 марта 2025, 14:39
Выезд из Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

Касается это родственников военнослужащих

Выезд из Украины теперь доступен для дополнительных категорий украинцев. Правительство Украины расширило перечень лиц, которым разрешено пересекать государственную границу в условиях военного положения.

Соответствующие изменения касаются родственников погибших и пропавших без вести защитников Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем фейсбуке. Он также обнародовал соответствующий документ.

По новым правилам право на выезд из Украины получили две дополнительные категории граждан:

  • лица, имеющие отсрочку от призыва и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины.

"Правительство вносит изменения в правила пересечения границы. Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!" – отметил Гончаренко.

Следует напомнить, что до этого выезд из Украины был разрешен определенным категориям граждан, среди которых:

  • мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью I, II или III группы;
  • многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);
  • лица, сопровождающие родственников с инвалидностью или тяжелобольных;
  • студенты, которые учатся за границей и т.д.

При этом наличие отсрочки от мобилизации не всегда дает право на выезд. Следует иметь документы, подтверждающие принадлежность к одной из разрешенных категорий.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что журналисты и артисты снова могут уезжать из Украины, но при некоторых условиях. Если цель поездки не подтверждена, то в выезде будет отказано.

Теги:
#Украина #Категории #Алексей Гончаренко #отсрочка #Выезд из Украины