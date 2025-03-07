Правительство расширило перечень категорий украинцев, которым разрешен выезд за границу

Касается это родственников военнослужащих

Выезд из Украины теперь доступен для дополнительных категорий украинцев. Правительство Украины расширило перечень лиц, которым разрешено пересекать государственную границу в условиях военного положения.

Соответствующие изменения касаются родственников погибших и пропавших без вести защитников Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем фейсбуке. Он также обнародовал соответствующий документ.

По новым правилам право на выезд из Украины получили две дополнительные категории граждан:

лица, имеющие отсрочку от призыва и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины.

"Правительство вносит изменения в правила пересечения границы. Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!" – отметил Гончаренко.

Следует напомнить, что до этого выезд из Украины был разрешен определенным категориям граждан, среди которых:

мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I, II или III группы;

многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

лица, сопровождающие родственников с инвалидностью или тяжелобольных;

студенты, которые учатся за границей и т.д.

При этом наличие отсрочки от мобилизации не всегда дает право на выезд. Следует иметь документы, подтверждающие принадлежность к одной из разрешенных категорий.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что журналисты и артисты снова могут уезжать из Украины, но при некоторых условиях. Если цель поездки не подтверждена, то в выезде будет отказано.