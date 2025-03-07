Правительство расширило перечень категорий украинцев, которым разрешен выезд за границу
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Касается это родственников военнослужащих
Выезд из Украины теперь доступен для дополнительных категорий украинцев. Правительство Украины расширило перечень лиц, которым разрешено пересекать государственную границу в условиях военного положения.
Соответствующие изменения касаются родственников погибших и пропавших без вести защитников Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем фейсбуке. Он также обнародовал соответствующий документ.
По новым правилам право на выезд из Украины получили две дополнительные категории граждан:
- лица, имеющие отсрочку от призыва и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины.
"Правительство вносит изменения в правила пересечения границы. Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!" – отметил Гончаренко.
Следует напомнить, что до этого выезд из Украины был разрешен определенным категориям граждан, среди которых:
- мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью I, II или III группы;
- многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);
- лица, сопровождающие родственников с инвалидностью или тяжелобольных;
- студенты, которые учатся за границей и т.д.
При этом наличие отсрочки от мобилизации не всегда дает право на выезд. Следует иметь документы, подтверждающие принадлежность к одной из разрешенных категорий.
Также ранее "Телеграф" сообщал, что журналисты и артисты снова могут уезжать из Украины, но при некоторых условиях. Если цель поездки не подтверждена, то в выезде будет отказано.