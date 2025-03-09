"Кобзарь", как символ сопротивления: в оккупированном Крыму отметили день рождения Шевченко

Крымчане не побоялись выйти на улицу и провести акцию сопротивления

День рождения Тараса Шевченко 9 марта. Во временно оккупированном Крыму местные вышли на улицу с известной книгой поэта "Кобзарь" и провели акцию сопротивления.

Об этом сообщили в телеграм-канале Сил Специальных операций. Жители полуострова, которые рисковали своей жизнью, фотографировали книгу возле памятников, вокзала и прямо посреди улицы.

"Патриоты Украины в Крыму отмечают День рождения Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі (укр) — Тарас Шевченко", — говорится в сообщении.

9 марта исполняется 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко — выдающегося украинского поэта, писателя, художника и общественного деятеля. В 1814 году в селе Моринцы Черкасской области родился мальчик, которому суждено было стать духовным отцом украинской нации и символом национального возрождения.

День рождения Кобзаря — это особая дата для украинцев. В этот день по всей Украине проводятся мероприятия. Слово Шевченко, его идеи и творческое наследие остаются актуальными и сегодня, вдохновляя новые поколения. Поэт не только подарил нам бесценные литературные произведения, но и обогатил украинский язык, введя в оборот новые слова и выражения, которые стали неотъемлемой частью нашей языковой сокровищницы. Отмечая память Тараса Шевченко, мы отдаем дань уважения человеку, который своим талантом и несокрушимым духом поднял украинскую культуру на мировой уровень.

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