Келлога отстранили от переговоров? Что это значит для Украины

Он считается "ярым ястребом" по отношению к Москве

Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине и России, фактически был отстранен от переговорного процесса по прекращению войны. В частности, он не присутствовал на встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в администрации американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что Киев и европейские лидеры радовались назначению Келлога на эту должность, ведь его считали "ярым ястребом" по отношению к Москве.

Однако сейчас основными переговорщиками со стороны Вашингтона по поводу войны России против Украины являются государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолц и представитель на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Дальнейшая роль Келлога остается неопределенной.

"Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не примет окончательного решения по этому поводу. Слишком много руководителей, плюс Виткофф, пытаются сыграть роль героя, закончившего войну. Келлог хромает, внося путаницу в то, кто и что делает", — заявил один из собеседников издания.

Что может означать отстранение Келлога от переговоров

Отмечается, что вероятное отстранение Келлога от дел может свидетельствовать о росте влияния того крыла американской администрации, которое скептически относится к продолжению поддержки Киева Вашингтоном. Его представителем является, прежде всего, вице-президент Джей Ди Венс и кандидат на должность заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

Как рассказывал "Телеграф", недавно Келлог заявил, что, обещая завершить войну через 24 часа, президент США Дональд Трамп не уточнил, в какой именно день это произойдет. Это странное заявление вызвало шквал мемов в сети.