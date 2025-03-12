Прилетал туда на собственном вертолете: как выглядит фазенда предателя Медведчука под Киевом

Фазенду политика оценили в 757 миллионов гривен

Виктор Медведчук — бывший депутат, который пытался сбежать в Россию во время полномасштабной войны. Тогда он был задержан Службой безопасности Украины. Впоследствии политика обменяли на украинских военнопленных, в том числе из "Азова". Перед бегством он прятался в роскошном доме за 400 тысяч гривен в месяц, а среди его недвижимости была и фазенда под Киевом.

Медведчук владел частной дачей в селе Украинка под Киевом, общей площадью более 24 гектаров. Также на территории дачи была вертолетная площадка и личный причал. Дом политика предусматривал трехэтажное здание из дерева финской фирмы "Хонка". Имение сделано в стиле Межигорья, как было у беглого президента Виктора Януковича.

Дом Медведчука из дерева финской фирмы "Хонка", скриншот с видео "ТСН"

Возле дома есть хвойно-березовый лес, а рядом — река Стугна. Внутри поместья есть крытый бассейн, детские качели, футбольное поле, место для прогулок. Также на территории особняка можно увидеть дом для гостей, зону для мангала, беседки и видеокамеры, прицепленные повсюду.

Особняк окружает хвойно-березовый лес, скриншот с видео "ТСН"

Выяснилось, что 11 лет фазенда принадлежала фирме "Спорт-Тур". Бенефициаром компании была супруга Медведчука, ведущая Оксана Марченко. Ее имущество около 6 миллиардов гривен арестовали, среди них — и фирму "Спорт-Тур". СБУ отмечала, что компанию Марченко использовала для взрывной деятельности против Украины.

Фазенду Медведчука арестовали, скриншот с видео "ТСН"

На дачу экс-нардеп мог прибывать и на вертолете. Он также был изъят и передан Главному управлению разведки Минобороны. А фазенда отошла Агентству по розыску и менеджменту активов для управления. Недвижимость, зарегистрированную в документах как спортивную базу, оценили в 757 миллионов гривен.

Вертолет Медведчука, скриншот с видео "ТСН"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о имениях беглого экс-министра Захарченко в Украине. У него было несколько домов и квартир, которые он приобрел за время политической деятельности.